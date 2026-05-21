IĽP zverejnil nominácie na anticenu Homofób roka: Na zozname sa nachádzajú prekvapivé mená

Foto: Profimedia/TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
Medzi nomináciami sa tento rok nachádzajú aj mená ako Branislav Gröhling či hokejista Martin Fehérváry.

Ako je už zvykom pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii je tu opäť anticena Homofób roka. Vyhlasujú ju mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. Medzi zverejnenými nomináciami v rámci 13. ročníka sú pritom opäť niektoré mená, ktoré prekvapia.

„Najviac nominácií od verejnosti sme dostali na poslancov a poslankyne, ktoré hlasovali za novelu Ústavy. Nie je čudo, veď touto novelou sa z Ústavy SR stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. Diskriminuje, pretože umožňuje adopciu len manželským párom, čo takisto nemá žiaden racionálny podklad,“ povedal riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Danko si cenu prevzal

Víťazmi ankety sa v minulosti stali napríklad Martina Šimkovičová, Igor Matovič, Štefan Kuffa, Jaroslav Naď alebo biskup Ján Orosch. Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal vtedajší predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBTI menšine.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

“Katolícki extrémisti a extrémistky vykrikujú, že -nenarodené deti- treba chrániť, a pritom nedokážu ochrániť ani tie narodené. Práve naopak, šikanujú a ponižujú, ničia nám životy. História nás však učí, že dočasné obraty sú súčasťou boja za ľudské práva. Dôležité je jasne stáť za svojimi názormi a právami. V tomto prípade to znamená aktívne vystupovať proti politickým stranám, ktoré novelu schválili,“ uviedla koordinátorka n.z. Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

Medzi nomináciami sa pritom tento rok nachádzajú aj mená ako Branislav Gröhling či hokejista Martin Fehérváry. Do hlasovania o víťazovi/ke sa môže na webstránke ludskeprava.sk/homofob zapojiť každý, a to až do pondelka 29. júna.

Nominovaní/né v ankete o anti-cenu Homofób roka 2026:

90 poslancov/kýň NR SR, hlasujúcich za schválenie novely Ústavy, ktorá m.i. obmedzila adopcie na heterosexuálne manželské páry a „výnimočne osamelé osoby“

„Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa.“

Branislav Gröhling

„Registrované partnerstvá, tri pohlavia či vatikánske zmluvy sú témy, ktoré nerozdeľujú len opozíciu, ale aj spoločnosť a pomáhajú naďalej vládnuť Robertovi Ficovi. Aj pretoopakovane hovorím, aby sme tieto hodnotové témy odložili nabok.“

Martin Fehérváry

Odmietol participovať na oficiálnom večere na podporu LGBTI ľudí, ktorý organizoval jeho klub Washington Capitals.

Milan Uhrík

Počas rozpravy o Správe Európskeho parlamentu o základných právach požadoval úplné vyradenie zmienok o LGBTI právach.

Rudolf Huliak

„Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktoré vzniká z CO2. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitany a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené.“

