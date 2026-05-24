Slováci majú nárok na zaujímavý príspevok, ministerstvo eviduje už 5 400 žiadostí. Program bude pokračovať

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Jakub Baláž
TASR
Na podporu je vyčlenených 10,4 milióna eur na tri roky.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR eviduje 5437 žiadostí o príspevok na vzdelávanie pre dospelých. Aktuálne kapacity sú už zazmluvnené a kurzy sa uskutočnia počas celého roka. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Záujem nás veľmi teší a vnímame ho ako jasný signál, že ľudia chcú investovať do svojho rozvoja a že celoživotné vzdelávanie má na Slovensku veľký význam,“ uviedli z ministerstva školstva.

Ako doplnili, hoci sú už kapacity v rámci prvej fázy projektu naplnené, tak priebežne sa môžu objavovať uvoľnené miesta. Prvá fáza projektu preto podľa ministerstva nekončí samotným naplnením počtu 5 000 účastníkov. „Pokračuje realizáciou schválených vzdelávaní a zároveň detailným vyhodnocovaním skúseností z praxe,“ vysvetlili z rezortu školstva.

Prevažujú žiadosti od žien

Ministerstvo poznamenalo, že aktuálne analyzuje, o aké kurzy je najväčší záujem, ktoré skupiny ľudí projekt oslovuje najviac a kde má podpora najväčší praktický prínos. „Tieto poznatky chceme využiť pri príprave ďalšej fázy tak, aby bola ešte adresnejšia, efektívnejšia a dostupná pre čo najviac ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti a kvalifikáciu,“ vysvetlili z MŠVVaM.

O vzdelávanie majú aktuálne výraznejší záujem ženy. Podľa údajov z ministerstva školstva, zo všetkých prihlásených tvorili 82 percent a zvyšných 18 percent predstavovali muži. O kurzy prejavili najvyšší záujem ľudia vo veku 41 až 50 rokov (35 percent). Za nimi nasleduje veková kategória 30 až 40 rokov (30 percent) a ľudia nad 50 rokov (25 percent). Najmenší záujem o kurzy bol vo vekovej kategórií do 30 rokov (desať percent).

Najväčší záujem prejavili prihlásení o kurzy zamerané na inovačné vzdelávanie, konkrétne o nástroje AI a program Canva.

Od začiatku apríla je verejnosti k dispozícii portál www.vzdelavamsa.sk ako centrálne miesto pre vzdelávanie dospelých. Aktuálne je na ňom zaregistrovaných viac ako 26 800 občanov. Každý občan získa registráciou vlastný účet, prostredníctvom ktorého si mohol vybrať kurz, prihlásiť sa a požiadať o príspevok.

V prvej fáze bola podpora určená pre 5 000 účastníkov s príspevkom do výšky 200 eur. „Konkrétne nastavenie podmienok druhej fázy projektu, vrátane výšky príspevkov, bude vychádzať z dát, skúseností a reálnych potrieb identifikovaných počas prvej fázy programu,“ uviedlo ministerstvo školstva. Na podporu je vyčlenených 10,4 milióna eur na tri roky. Projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci Programu Slovensko.

Slovák prišiel o 700 eur, popísal nám prefíkaný podvod: Slovenská sporiteľňa reaguje

