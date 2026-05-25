Lenka Šóošová sa podelila s fanúšikmi o záber, ktorý mnohých znepokojil: Musela ísť do nemocnice

Bývalá markizácka moderátorka sa na sociálnych sieťach podelila so svojimi fanúšikmi o moment, ktorý v nej vyvolal silné emócie. Ešte nedávno pôsobila spokojne a pozitívne, no tentoraz zverejnila fotografiu z nemocničného prostredia, ktorá naznačila, čo tak veľmi prežívala.
Fanúšikom sa na malú chvíľu takmer zatajil dych. Stalo sa tak po tom, čo Lenka Šóošová zverejnila na Instagrame fotografiu z nemocničného prostredia. Záber zachytáva pohľad na miestnosť s nemocničnými lôžkami a na jej ruku s infúziou. Každému ihneď napadlo, čo sa stalo exmoderátorke Telerána, ktorá sa pred vyše dvoma rokmi prihovárala divákom každé ráno so zaujímavými témami.
Potrebovala načerpať energiu
Radostné chvíle spojené s úspechom sa u Lenky Šóošovej tak na okamih zmenili na starosti o jej zdravotný stav. “Z tej novinárskej ceny sa ešte spamätávam. Musela som si dať infúzku,” napísala na Instagram k fotografii. Ďalšie slová naznačujú, že situácia našťastie nebola vážna a išlo zrejme skôr o preventívny zásah po náročnom období plnom emócií a osláv. Lenka ubezpečila svojich priaznivcov, že nie je nijaký dôvod na obavy.
“Ale nebojte sa, nič vážne – telíčko si len pýtalo malý “dotank”, aby mohlo pokračovať v oslavách,” doplnila sympatická brunetka, ktorá nedávno oslávila 50 rokov. Priznala tak, že ešte stále spracováva nedávny úspech, ktorý ju poriadne vyčerpal.
Po intenzívnych chvíľach si jej telo jednoducho vypýtalo oddych a regeneráciu, čo viedlo až k potrebe infúzie, a teda dávke vitamínov a minerálov. Pravdepodobne išlo o dobitie energie po náročnom období.
Moderátorka celú situáciu vysvetlila s typickým nadhľadom a humorom, ktorý je jej vlastný. “Ráno robí deň,” pridala Lenka jasnú a stručnú vetu k záberu, ktorá všetko vysvetľuje.
