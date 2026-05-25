Trump vydal vlastný „Trump phone“: Ľudia k nemu dostali rovno aj darček, ktorý ich nepoteší

USA sú neraz krajinou poriadnych bizarností, ktoré si inde ľudia nevedia predstaviť. Spojeným štátom v súčasnosti vládne prezident Donald Trump a ten svoje vládnutie povýšil na novú, nečakanú úroveň, keď vydal vlastný mobilný telefón. Aby sme však boli presní, za mobilom nie je priamo on, ale rodinná firma Trumpovcov.
Zariadenie dostalo názov „Trump Phone“, respektíve „T1 Phone“, a ide o poriadny bizár. Pôvodne bol mobil prezentovaný ako americký výrobok, telefón pre hrdých patriotov, a vydanie sa plánovalo ešte na minulý rok. Napokon je však všetko inak, recenzenti a zákazníci až teraz dostávajú prvé kusy a zo zariadenia pre patriotov je zrejme len dva roky starý čínsky mobil prezlečený do „zlatého trička“, s chybnou americkou vlajkou na zadnej časti, na ktorej je namiesto 13 pásikov len 11.
Predražený a starý
Podľa mnohých totiž ide o mierne upravený HTC U24 Pro z roku 2024. Mobil sa navyše pôvodne propagoval s prívlastkom „Made in USA“, teda vyrobený v USA, no po novom sa už označuje len ako „Proudly Assembled in USA“, teda „s hrdosťou poskladaný v USA,“ téme sa venoval portál Sector. Nikto však nevie, čo táto veta presne znamená.
Čo sa týka špecifikácií, ide o telefón strednej triedy s 6,78-palcovým AMOLED displejom, Snapdragon 7 Gen 3 procesorom, 512 GB úložiskom 5000 mAh batériou a 50 Mpx zadným fotoaparátom. Beží na operačnom systéme Android. Špecifikácie teda Trump Phone nemá zlé, no za 599 dolárov sa dajú kúpiť oveľa lepšie telefóny.
Verní fanúšikovia, ktorí si mobil predobjednali, navyše dostali aj nečakaný „darček“. Na internet mali uniknúť ich mená, e-maily, adresy či telefónne čísla, píše The Guardian. Spoločnosť Trump Mobile sa pre denník vyjadrila, že prípad je momentálne v štádiu vyšetrovania.
