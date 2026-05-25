Kedysi symbol luxusu, dnes schátraný areál. Historický hotel čaká dražba za milióny

Ešte pred rokmi patril medzi najznámejšie hotely v Piešťanoch. Štvorhviezdičkový Sandor Pavillon lákal na historickú atmosféru, wellness aj prominentných hostí. V jeho izbách bývali známe mená česko-slovenského šoubiznisu, hotel sa prezentoval ako exkluzívna adresa kúpeľného mesta a jeho vedenie hovorilo o spojení histórie s moderným luxusom.
Dnes je však situácia úplne opačná. Komplex je dlhodobo zatvorený, priestory chátrajú a majiteľ čelí exekúciám. Momentálne sa kedysi preslávený areál posiela do dražby. Informoval o tom portál Index.
Schátraný a zatvorený
Sandor Pavillon je zatvorený už niekoľko rokov a jeho stav sa postupne zhoršuje. Posledné výraznejšie tržby vykázal vlastník ešte v roku 2022. Z pôvodne luxusného hotela pre bohatú klientelu zostala iba história a hotel sa viac začal orientovať na nižšiu cenu. Poslednú aktivitu na sociálnej sieti hotel vyvinul v roku 2021.
Namiesto stabilnej klientely začal fungovať v režime krátkodobých akcií a zliav, čo sa odrazilo aj na jeho značke v regióne. V roku 2019 sa vlastníkom stal subjekt K1 Sandor napojený na investičnú skupinu K1 Investments.
Viac než 100 rokov histórie
Hotel Sandor Pavillon prešiel počas svojej existencie zásadnou prestavbou, ktorá z pôvodne historickej budovy vytvorila moderný ubytovací komplex vyššieho štandardu. Významná časť dnešnej podoby objektu vznikla až po rozsiahlej rekonštrukcii na prelome milénia, keď sa pôvodná stavba začala meniť na hotelový areál.
„Pôvodná časť stavby bola vybudovaná v roku 1912, doklady neboli zadávateľom predložené,“ uvádza sa v popise nehnuteľnosti na stránke dražobníka. Ide o najstaršiu identifikovanú časť objektu, z ktorej sa neskôr vyvíjala jeho ďalšia architektonická podoba. Zlom prišiel približne okolo roku 2000, keď sa vlastníci rozhodli pre kompletnú modernizáciu budovy.
Z pôvodnej budovy, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou, tak postupne vznikol rozsiahly hotelový komplex doplnený o nové funkčné časti. Od vstupných priestorov a kompletne vybavenej kuchyne až po fitneszónu, wellness a služby pre hostí vrátane masérov, kaderníctiev či kozmetických služieb.
Súčasťou prestavby boli aj konferenčné priestory, podzemné garážovanie, vlastná plynová kotolňa, technické zázemie pre klimatizáciu a zavedenie centrálneho systému chladenia a vykurovania celého objektu. O dôležitosti hotela svedčí aj to, že v roku 2009 sa v ňom uskutočnila ustanovujúca schôdza členov asociácie Historických Hotelov Slovenska.
Exekúcie a dlhy
Voči spoločnosti K1 Sandor je podľa portálu Index vedených viacero exekučných konaní. Medzi veriteľmi figurujú verejné inštitúcie aj veľké firmy vrátane mesta Piešťany, vodárov, poisťovní či energetických spoločností. Spoločnosť stojaca za hotelom je pritom každoročne v strate a od roku 2022 v podstate neeviduje žiadne tržby.
Definitívny tlak napokon prišiel zo strany Fio banky. Tá sa rozhodla pristúpiť k dražbe hotela, keďže situácia okolo projektu zostáva dlhodobo nevyriešená. Vyvolávacia cena je 2 180 000 eur.
To, či sa hotel podarí vydražiť, sa dozvieme koncom júna, kedy je dražba oficiálne naplánovaná.
