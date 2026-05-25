Česi popísali najhoršie spôsoby, ako prišli o peniaze: Niektorí stratili aj milióny

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Ľudia popísali, ako sa dostali do nezávideniahodnej situácie.

Včera sme vám priniesli článok, v ktorom nám Slovák popísal, ako ho prefíkaný zlodej pripravil o 700 eur. Ani zďaleka ale nie je jediný. Česi popísali, akými spôsobmi prišli o nemalé sumy.

Ľudia prišli o státisíce, dokonca o milióny korún

Na Reddite sa objavila diskusia, ktorej autor priznáva, že prišiel o 400 000 českých korún (takmer 16 500 eur). Ľudí sa pýta, akými najrôznejšími spôsobmi prišli o svoje úspory, pričom v priebehu dňa pribudlo takmer 400 odpovedí.

Hneď prvý komentujúci popisuje situáciu, v rámci ktorej dal právnikovi do úschovy 420 000 korún (približne 17 300 eur), no ten sa odsťahoval na Karibské ostrovy. Veriteľov bolo podľa jeho slov viac, pričom celkovo mal ľudí pripraviť odhadom o 60 miliónov korún (takmer 2,5 milióna eur).

Ďalší oľutoval, že zveril rekonštrukciu bytu do rúk „kamarátovej“ firmy. Tvrdil, že rekonštrukcie robí bežne, no bola to lož, ktorá vyšla majiteľa na 1,7 milióna korún (70 000 eur). Riešiť podobné záležitosti cez rodinu a kamarátov je vraj jedna z najhorších vecí, aké človek môže urobiť.

O kolik jste přišli peněz?
by
u/Tricky_Daikon77 in
czech

Oľutovali požičanie peňazí rodine

Problémy však môžu nastať, aj keď si objednáte vykonanie prác vo firme. Viacerí popisujú skúsenosť, keď zaplatili vopred zálohu, bol privezený materiál, no práce dokončené nikdy neboli. Komentujúci popisuje situáciu, kedy bolo takto podvedených až 40 ľudí a podvodník napokon skončil pred súdom.

Viacerí priznávajú, že požičali svojim rodinným príslušníkom peniaze, no v nejednom prípade sa ich už nikdy nedočkali. Jeden z používateľov píše, že požičal bratovi na pol roka 250 000 korún (10 300 eur). O tri roky neskôr peniaze súrne potreboval späť, no brat peniaze nemal a vrátiť ich nemohol. O ďalší rok neskôr to síce vrátil, no komentujúci prepásol šancu získať byt svojich snov. Dodáva, že to síce bolo už pred 15 rokmi, no hnevá ho to do dnešného dňa.

Ďalší sa so sestrou prestal rozprávať po tom, ako na ňu prepísal chatu so záhradou za 4 milióny korún (takmer 165 000 eur). Mala si ju upraviť, bývať v nej a postupne to splácať. Sestra ale chatu časom predala za trojnásobnú sumu a bratovi z nej nikdy nič nevrátila. Akosi však zabudla zaplatiť aj daň z nehnuteľnosti.

Ilustračná foto: Unsplash

Nevydarené podnikanie či stratené krypto

Jeden z komentujúcich vďaka kombinácii rôznych faktorov stratil prístup k svojej kryptopeňaženke. Prišiel tak o 700 000 korún (približne 28 800 eur). Ďalší sa zas z novokúpeného auta tešil len hodinu po prepise. Pozabudol totiž na havarijné poistenie, no krátko nato havaroval, čo ho stálo 150 000 korún (takmer 6 200 eur).

Viacerí zas priznávajú, že prišli o státisíce korún po tom, ako im nevyšlo podnikanie. Pozor si treba dávať aj pri kúpe nehnuteľnosti. Oklamaný komentujúci píše, že sa dodnes súdi s realitným maklérom. Pre chybu v dokumentácii pri prevode nehnuteľnosti totiž prišiel o 2,5 milióna korún (103 000 eur).

Slovák nám popísal, ako prišiel o 700 eur

Respondent (redakcia pozná jeho meno, no želal si ostať v anonymite), tak ako mnoho iných ľudí, chcel prostredníctvom známej platformy predať tovar, v tomto prípade počítač v hodnote 700 eur. Ozval sa mu záujemca, ktorý tvrdil, že vlastní firmu a počítače skupuje. Pri osobnom stretnutí sa zdalo, že je všetko v poriadku. Záujemca ale tvrdil, že musí zaplatiť cez účet.

Slovák pre interez popísal, že záujemca platil prostredníctvom dôveryhodne pôsobiaceho QR kódu cez aplikáciu, ktorá vyzerala ako George Slovenskej sporiteľne. Nič nenasvedčovalo tomu, že ide o podvod. Ukázal mu dokonca aj potvrdenie o odoslaní platby. Žiadna ale neprichádzala. Podozrenie, že ide o podvod, nadobudol, keď peniaze neprišli ani na ďalší deň. Podvodník následne sľuboval vrátenie počítača, no ani peňazí, ani počítača sa už respondent nedočkal. Viac sa dozviete v našom článku.

