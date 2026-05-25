Taraba je pripravený podať demisiu: Pozrite sa, akú si stanovil podmienku

Minister Tomáš Taraba na sociálnej sieti uviedol, že je pripravený podať demisiu. Urobí tak v prípade, ak sa do konca septembra nenájde dohoda na politickom fungovaní so SNS.
Ako informoval Denník N, na výkon takejto dôležitej pozície je podľa Tarabových slov potrebná podpora vládnej koalície. V nasledujúcich dňoch plánuje absolvovať stretnutia, ktorých cieľom bude nájsť spoločnú reč. Ak sa to nepodarí, je pripravený urobiť, čo sľúbil. Dnešné stretnutie s Andrejom Dankom vyhodnotil ako konštruktívne. Dodal, že stojí za prácou ministerstva a je pripravený kedykoľvek „skladať účty“.
„V prípade, že sa nepodarí nájsť zhodu či prenik, aby aj Slovenská národná strana mala pocit, že ich politické zastúpenie je primerané, tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala do konca septembra vzniknúť, úplne logicky abdikujem,“ vysvetlil Taraba.
