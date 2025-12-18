Miška sa vydala za Moslima a žije v Istanbule: Manželova rodina ma berie ako Turkyňu, kilo mletého mäsa tu stojí aj 25 eur

Foto: archív Michaela Yarar

Zuzana Veslíková
Slováci a Česi v zahraničí
Z jej perspektívy vám Istanbul učaruje.

Slovenka Michaela Yarar žije v najväčšom meste Turecka už 7 rokov. Priviedol ju sem vzťah, no perlu Bosporu miluje, čo je cítiť aj z jej príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých ukazuje zaujímavé a málo známe miesta a prináša dobré tipy, ako si ju užiť aj za menej peňazí, alebo netradičným spôsobom – ako domáci. 

Ako nám prezradila, najväčšie stereotypy, s ktorými sa ohľadom svojho manželstva stretáva, súvisia s náboženstvom jej partnera, ktorý je etnickým Moslimom. Pravda je však taká, že jeho turecká rodina ju prijala natoľko, že spoločne oslavujú Vianoce a na ich sviatočnom stole nechýba naša tradičná kapustnica a zemiakový šalát.

Viac z témy Slováci a Česi v zahraničí:
1.
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
2.
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
3.
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Zobraziť všetky články (20)

Žiješ v Istanbule, kam si sa presťahovala za svojím partnerom. Nepremýšľali ste, že by ste prišli bývať na Slovensko?

Vždy sa niečo také zo žartu len tak medzi rečou povie, ale aktívne sa s manželom momentálne neplánujeme sťahovať na Slovensko. Síce ho má veľmi rád, ale ak by niekedy prišlo k tomu, že by sme sa presťahovali, tak by mu Turecko veľmi chýbalo.

Foto: archív Michaela Yarar

Hovoríš, že manžel má Slovensko veľmi rád. Čo sa mu na našej krajine páči najviac?

Páči sa mu hlavne to, že všade je oveľa menej ľudí ako v Istanbule. Má rád aj naše hory, prírodu a slovenské jedlá – jeho najobľúbenejšie sú makové šúľance.

Ako ťa prijala jeho rodina? Často môžeme mať o ľuďoch pochádzajúcich z Turecka predsudky, bolo to aj opačne?

Ja si poklepkám na drevo, ale musím naozaj povedať, že jeho rodina je skvelá. Sú to naozaj veľmi milí a úžasní ľudia s veľkým srdcom. Vždy sa o všetko zaujímajú a môžem povedať, že ma čiastočne už berú ako Turkyňu. Veľa som sa od nich aj naučila a popravde nemyslím si, že nejaké predsudky boli, teda ja osobne som sa s niečím takým nestretla.

S akými najväčšími stereotypmi v súvislosti s vaším vzťahom si sa za tie roky stretla?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako vyzerá fungovanie v slovensko-tureckej domácnosti;
  • čo sa za 7 rokov, odkedy v Istanbule žije, najviac zmenilo;
  • prečo tam môžu ceny v obchodoch a reštauráciách skákať z jedného dňa na druhý;
  • ako sú na tom miestni ekonomicky;
  • aké sú tri dôvody, prečo navštíviť Istanbul.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac