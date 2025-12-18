Miška sa vydala za Moslima a žije v Istanbule: Manželova rodina ma berie ako Turkyňu, kilo mletého mäsa tu stojí aj 25 eur

Slovenka Michaela Yarar žije v najväčšom meste Turecka už 7 rokov. Priviedol ju sem vzťah, no perlu Bosporu miluje, čo je cítiť aj z jej príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých ukazuje zaujímavé a málo známe miesta a prináša dobré tipy, ako si ju užiť aj za menej peňazí, alebo netradičným spôsobom – ako domáci.
Ako nám prezradila, najväčšie stereotypy, s ktorými sa ohľadom svojho manželstva stretáva, súvisia s náboženstvom jej partnera, ktorý je etnickým Moslimom. Pravda je však taká, že jeho turecká rodina ju prijala natoľko, že spoločne oslavujú Vianoce a na ich sviatočnom stole nechýba naša tradičná kapustnica a zemiakový šalát.
Žiješ v Istanbule, kam si sa presťahovala za svojím partnerom. Nepremýšľali ste, že by ste prišli bývať na Slovensko?
Vždy sa niečo také zo žartu len tak medzi rečou povie, ale aktívne sa s manželom momentálne neplánujeme sťahovať na Slovensko. Síce ho má veľmi rád, ale ak by niekedy prišlo k tomu, že by sme sa presťahovali, tak by mu Turecko veľmi chýbalo.
Hovoríš, že manžel má Slovensko veľmi rád. Čo sa mu na našej krajine páči najviac?
Páči sa mu hlavne to, že všade je oveľa menej ľudí ako v Istanbule. Má rád aj naše hory, prírodu a slovenské jedlá – jeho najobľúbenejšie sú makové šúľance.
Ako ťa prijala jeho rodina? Často môžeme mať o ľuďoch pochádzajúcich z Turecka predsudky, bolo to aj opačne?
Ja si poklepkám na drevo, ale musím naozaj povedať, že jeho rodina je skvelá. Sú to naozaj veľmi milí a úžasní ľudia s veľkým srdcom. Vždy sa o všetko zaujímajú a môžem povedať, že ma čiastočne už berú ako Turkyňu. Veľa som sa od nich aj naučila a popravde nemyslím si, že nejaké predsudky boli, teda ja osobne som sa s niečím takým nestretla.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
S akými najväčšími stereotypmi v súvislosti s vaším vzťahom si sa za tie roky stretla?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako vyzerá fungovanie v slovensko-tureckej domácnosti;
- čo sa za 7 rokov, odkedy v Istanbule žije, najviac zmenilo;
- prečo tam môžu ceny v obchodoch a reštauráciách skákať z jedného dňa na druhý;
- ako sú na tom miestni ekonomicky;
- aké sú tri dôvody, prečo navštíviť Istanbul.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku