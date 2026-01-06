Slovák žil na izolovanom mieste pri ľadovci: Je tu 20 či 30 domov, jedlo občas nedorazí. Za energie neplatíš skoro nič

Foto: osobný archív Jerguša Michelčíka / Eysteinn Guðni Guðnason, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Keď nasneží príliš, zásobovanie sa jednoducho preruší.

Jerguš Michelčík žil na Islande, v odľahlom mestečku Kirkjubæjarklaustur. „Z pohľadu Slováka je to skôr osada,“ hovorí. „Je tu asi 20 – 30 domčekov a jedna benzínka. Tam to končí.“ Ocitol sa uprostred divočiny: chcel začať život horského sprievodcu. V tejto oblasti to automaticky znamená aj rolu glacier guida, ktorý berie ľudí aj na ľadovce.

Kým bol ešte na Islande, s Jergušom sme pripravili aj rozhovor. Nájdete ho na tomto odkaze.

Okrem toho prezradil niečo z praktického fungovania života na takomto izolovanom mieste – koľko stojí horského sprievodcu voda a elektrina, ako prebiehajú nákupy potravín a čoho je na takomto mieste najväčší nedostatok.

Keď nasneží príliš, jedlo jednoducho nepríde

Island má jednu veľkú výhodu: voda je tu prakticky takmer „zadarmo“.

„Pod zemou je obrovské množstvo termálnych prameňov,“ vysvetľuje Jerguš. „A okrem toho máš vodu z roztápajúcich sa ľadovcov.“ Aj elektrina je lacná. „Krajina na svojich ľuďoch zarábať nepotrebuje. Z turizmu zarobia dosť. Za vodu ani elektrinu teda neplatíš veľa – najväčšia elektráreň pri Reykjavíku je vodná.“

Foto: archív Jerguša Michelčíka

S potravinami je to však oveľa komplikovanejšie. Logistiku mu zabezpečovala firma, no systém bol jednoduchý a neúprosný: „My do potravín nechodíme. Firma nám všetko vozí kamiónom,“ opisuje. Dodávka s jedlom dorážala raz za desať dní, no všetko závisí od počasia: keď nasneží príliš, zásobovanie sa jednoducho preruší.

„A došli sme,“ hovorí Jerguš. „Týždeň bez vajec, ďalší bez mlieka, lebo mliekarova dodávka neprišla.“ Neznamená to však hladomor: nikdy neboli v situácii, že by nemali čo jesť, alebo že by ostali bez drogérie. Jerguš skôr zdôrazňuje, že práve takéto základné istoty nie sú samozrejmosťou.

Pripomína aj, že naozaj natrafil na dobrú firmu. „Platia nám jedlo, ubytovanie aj autá. Všetko máme zadarmo. Ale veľkú zásluhu na tom má aj vláda – stará sa o to, aby mali všetci, domáci aj my, všetko zabezpečené. Normy sú neskutočne vysoké.“

Islandské chute vám možno nesadnú, vyskúšať treba dve jedlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac