Strach, aký ešte nezažil. Zdá sa, že si Holubec v tejto sérii prejde prerodom, dostane jeho postava to, čo vždy chcela?

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Obmäkčí malá Antónia jeho srdce?

Hoci bola Holubcovou najvyššou prioritou vždy moc, v jeho príbehu nechýbala ani milostná zápletka. Tá však vyzerala inak ako u ostatných postáv, a tak ako pri iných scénach, aj pri nich ho ukázala z najhoršieho uhla. Napriek tomu mala táto postava aj svoje svetlé momenty.

Hneď na začiatku 11. série sa potvrdili teórie divákov. Tereza bola skutočne tehotná a z Antona je otec. Po potomkovi túžil dlho, čo bolo vidieť na jeho neúspešných pokusoch s Lenou, keď sa márne snažil, aby otehotnela, hoci ona sama nechcela a robila všetko preto, aby sa to nestalo.

Potomka sa dočkal

Hoci dal Holubec Tereze jasne najavo, že spoločnú budúcnosť s ňou nevidí, keď ju hodil z mosta, zdá sa, že sa všetko zmenilo, keď sa opäť ukázala v jeho živote, tentoraz aj s bábätkom v perinke. Dievčatko navyše pomenovala po jej otcovi a dostalo meno Antónia. Aj keď bol Holubec najprv skeptický, rozhodol sa malú prijať a priznať otcovstvo.

Foto: TV Markíza

K opätovnému vzťahu medzi Holubcom a Terezou ale nedošlo, napriek tomu, že majú spoločnú dcéru. Antonovu posteľ už totiž okupuje Adela Brunovská, obchodná riaditeľka Neheru, ktorá je jeho cestou k znovuzískaniu obchodného domu Dunaj. Tento plán pomaly vychádza, keďže Lukáš Kudlička vymenuje Adelu za novú obchodnú riaditeľku, hoci sa Klára snažila získať túto pozíciu pre Irenu.

Čo sa týka pracovného hľadiska a snahe získať späť moc, zdá sa, že sa Holubcovi mimoriadne darí, hoci sa k nemu Adela na verejnosti nechce priznávať. To isté sa však nedá povedať o tom osobnom. Deti si totiž všimnú, že malá Antónia je „lenivá“, ako to nazvali, lebo sa vôbec nehýbe, a aj keď si myslia, že len spí, čoskoro zistia, že je problém zobudiť ju. Čerství rodičia tak majú dôvod na obavy a Holubec v najnovšej epizóde skončí so strachom v očiach.

Vyzerá to tak, že si predsa len aj za taký krátky čas stihol k dcére vytvoriť puto a možno práve ona bude vykúpením jeho duše. Ak teda nepríde s ďalším šialeným plánom. Napríklad, ako získať jej dedičstvo v podobe Dunaja.

