Predajňa sa zatvára: Známa značka v nákupnom centre končí, prebiehajú veľké výpredaje. Novú pobočku otvorila v inom meste

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Veľkometrážny obchod populárneho predajcu ponúka zákazníkom dodatočné zľavy a prebieha likvidácia skladu. Naopak, nová etapa sa preň začína na severe Slovenska.

Ešte počas júla sme vás informovali o tom, že predajňa Sports Direct v bratislavskom nákupnom centre Avion končí. Zákazníkov do obchodu lákajú bannery, ktoré oznamujú likvidáciu skladu a dodatočné zľavy na všetko. O tom, že výpredaje postupujú rýchlo, sme sa presvedčili aj počas návštevy tejto pobočky.

História britskej obchodnej siete Sports Direct siaha do 80. rokov minulého storočia, keď bola založená podnikateľom Michaelom Ashleyom. V súčasnosti je vo vlastníctve skupiny Frasers Group a okrem kamenných pobočiek prevádzkuje aj internetový obchod so širokým sortimentom rôznorodých športových potrieb, doplnkov, oblečenia a obuvi.

E-shop je, pochopiteľne, sprístupnený aj na Slovensku a okrem toho môžu zákazníci vyhľadať aj niekoľko predajní. Tie sa momentálne nachádzajú v Trnave, Žiline, Košiciach a dvakrát v Bratislave (v nákupných centrách Avion a Eurovea). Podľa aktuálnych informácií však už v hlavnom meste ostane iba pobočka v shoppingu na nábreží Dunaja.

Predajňa v Avione končí

V Avione totiž spoločnosť už nejaký čas láka zákazníkov na veľké výpredaje. Tie sa viažu na likvidáciu skladu a vďaka tomu môžu návštevníci ušetriť 20 %, a to aj na tovare, ktorý je v akcii. Promo bannery sú tiež viditeľne umiestnené naprieč celou rozľahlou predajňou. Ako sa nám podarilo u zamestnancov predajne zistiť, fungovať by mala ešte do októbra, potom sa definitívne zatvorí.

Foto: interez.sk

Do tohto termínu ešte teda zákazníci môžu využívať služby obchodu, ako aj reklamáciu tovaru. Viaceré úkony sa však postupne presúvajú do druhej pobočky v nákupnom centre Eurovea. Bližšie dôvody, prečo sa táto pobočka zatvára, sme sa nedozvedeli. V súvislosti s tým sme kontaktovali ako nákupné centrum, tak aj samotnú Frasers Group.

Podľa hospodárskych výsledkov sa Britom na Slovensku doteraz pomerne dobre darilo. V roku 2023 zaznamenali tržby vo výške 11,6 milióna eur a vykázali zisk 203-tisíc eur. V podobnom duchu sa niesli aj predošlé roky a s výnimkou covidového obdobia počas roku 2021 si Sports Direct stabilne držal tržby nad úrovňou 11 miliónov eur. Zároveň, ani raz nevykázal stratu. S akými číslami ukončili vlaňajšok, zatiaľ známe nie je.

Veľkú predajňu umiestnenú na okraji nákupného centra sme navštívili vo štvrtok 14. augusta a môžeme konštatovať, že výpredaje postupujú rýchlym tempom. Tovaru od našej poslednej návštevy ubudlo, niektoré regály už pracovníci odstránili. Užší je aj samotný sortiment.

Foto: interez.sk

Nová etapa v Žiline

Dôvodov, prečo sa spoločnosť rozhodla pre zatvorenie jednej z bratislavských predajní, môže byť viacero. Vzhľadom na nedávne kroky Sports Direct na Slovensku je zrejmé, že sa z nášho trhu stiahnuť neplánujú. Novú kapitolu začal predajca športových potrieb, oblečenia a obuvi koncom júla písať v Žiline.

Stalo sa tak v nákupnom centre Mirage, čo kompetentní avizovali už pred niekoľkými týždňami. Informáciu následne potvrdili na svojich sociálnych sieťach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku vyrastie ďalší nový McDonald’s. Dvojpodlažná reštaurácia bude súčasťou väčšieho projektu v krajskom meste

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac