Predajňa sa zatvára: Známa značka v nákupnom centre končí, prebiehajú veľké výpredaje. Novú pobočku otvorila v inom meste

Ešte počas júla sme vás informovali o tom, že predajňa Sports Direct v bratislavskom nákupnom centre Avion končí. Zákazníkov do obchodu lákajú bannery, ktoré oznamujú likvidáciu skladu a dodatočné zľavy na všetko. O tom, že výpredaje postupujú rýchlo, sme sa presvedčili aj počas návštevy tejto pobočky.
História britskej obchodnej siete Sports Direct siaha do 80. rokov minulého storočia, keď bola založená podnikateľom Michaelom Ashleyom. V súčasnosti je vo vlastníctve skupiny Frasers Group a okrem kamenných pobočiek prevádzkuje aj internetový obchod so širokým sortimentom rôznorodých športových potrieb, doplnkov, oblečenia a obuvi.
E-shop je, pochopiteľne, sprístupnený aj na Slovensku a okrem toho môžu zákazníci vyhľadať aj niekoľko predajní. Tie sa momentálne nachádzajú v Trnave, Žiline, Košiciach a dvakrát v Bratislave (v nákupných centrách Avion a Eurovea). Podľa aktuálnych informácií však už v hlavnom meste ostane iba pobočka v shoppingu na nábreží Dunaja.
Predajňa v Avione končí
V Avione totiž spoločnosť už nejaký čas láka zákazníkov na veľké výpredaje. Tie sa viažu na likvidáciu skladu a vďaka tomu môžu návštevníci ušetriť 20 %, a to aj na tovare, ktorý je v akcii. Promo bannery sú tiež viditeľne umiestnené naprieč celou rozľahlou predajňou. Ako sa nám podarilo u zamestnancov predajne zistiť, fungovať by mala ešte do októbra, potom sa definitívne zatvorí.
Do tohto termínu ešte teda zákazníci môžu využívať služby obchodu, ako aj reklamáciu tovaru. Viaceré úkony sa však postupne presúvajú do druhej pobočky v nákupnom centre Eurovea. Bližšie dôvody, prečo sa táto pobočka zatvára, sme sa nedozvedeli. V súvislosti s tým sme kontaktovali ako nákupné centrum, tak aj samotnú Frasers Group.
Veľkú predajňu umiestnenú na okraji nákupného centra sme navštívili vo štvrtok 14. augusta a môžeme konštatovať, že výpredaje postupujú rýchlym tempom. Tovaru od našej poslednej návštevy ubudlo, niektoré regály už pracovníci odstránili. Užší je aj samotný sortiment.
Nová etapa v Žiline
Dôvodov, prečo sa spoločnosť rozhodla pre zatvorenie jednej z bratislavských predajní, môže byť viacero. Vzhľadom na nedávne kroky Sports Direct na Slovensku je zrejmé, že sa z nášho trhu stiahnuť neplánujú. Novú kapitolu začal predajca športových potrieb, oblečenia a obuvi koncom júla písať v Žiline.
Stalo sa tak v nákupnom centre Mirage, čo kompetentní avizovali už pred niekoľkými týždňami. Informáciu následne potvrdili na svojich sociálnych sieťach.
Nahlásiť chybu v článku