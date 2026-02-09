Štát výhodne predáva ďalší majetok: Rodinný dom stojí menej než ojazdené auto, v ponuke je aj veľký byt

V čase, keď ceny bývania na Slovensku ostávajú pre mnohých nedostupné, sa v štátnej ponuke objavili nehnuteľnosti, ktoré zaujmú najmä nízkou cenou. Štát aktuálne predáva rodinné domy v menších obciach aj priestranný byt v okresnom meste, pričom niektoré ponuky sa začínajú na sume niekoľko tisíc eur.
Vyplýva to z údajov zverejnených v registri ponúkaného majetku štátu, kde je pri viacerých ponukách správcom Okresný úrad Banská Bystrica, v prípade bytu v Topoľčanoch Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Predaj prebieha prostredníctvom osobitných ponukových konaní alebo elektronickej aukcie.
Rodinný dom v Polomke
Jednou z najnovších ponúk je rodinný dom v obci Polomka v okrese Brezno. Nehnuteľnosť so súpisným číslom 539 je zapísaná na liste vlastníctva číslo 2256 a štát ju ponúka za 4 080,00 €. Predmetom predaja je samotná stavba spolu s príslušenstvom, konkrétne humno a vsakovacia šachta.
Pozemok, na ktorom dom stojí, však súčasťou predaja nie je, čo môže byť pre záujemcov dôležitý detail. Ponuky je potrebné doručiť najneskôr do 25. 02. 2026, pričom rozhoduje dátum doručenia, nie odoslania.
Dom so záhradou v Lentvore
Ďalšia ponuka smeruje do obce Lentvora v okrese Lučenec. V tomto prípade ide o predaj stavby spolu s dvoma pozemkami, so zastavanou plochou a záhradou s celkovou výmerou viac ako 800 metrov štvorcových.
Primeraná cena bola stanovená na 6 000,00 €. Záujemcovia však musia počítať aj so zložením finančnej zábezpeky vo výške 600,00 €. Lehota na doručenie ponúk končí 13. 02. 2026, obhliadka nehnuteľnosti je možná po dohode so správcom.
Byt v Topoľčanoch
Najdrahšou nehnuteľnosťou v aktuálnej ponuke je byt v Topoľčanoch na Pivovarníckej ulici. Nachádza sa na štvrtom poschodí bytového domu a jeho podlahová plocha je 82,78 m², čo z neho robí nadštandardne veľký byt. Štát v tomto prípade zvolil elektronickú aukciu.
Vyvolávacia cena bola stanovená na 85 200,00 €, pričom záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 8 520,00 €. Cenové ponuky je možné doručovať do 25. 02. 2026.
Pravidlá sú prísne, rozhoduje najvyššia ponuka
Štát upozorňuje, že do jednotlivých konaní sa môžu zapojiť len záujemcovia, ktorí nie sú spriaznení s inými uchádzačmi a ktorí doručia cenovú ponuku v stanovenej lehote. Cena musí byť uvedená ako jedna pevná suma v eurách, inak nebude ponuka akceptovaná.
Výsledky konaní budú zverejnené bez uvedenia mien záujemcov. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude oslovený len uchádzač s najvyššou cenovou ponukou, ktorý splní všetky zákonné podmienky.
Nahlásiť chybu v článku