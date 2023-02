Štát rozdá 150-tisíc žiakom 350 eur na notebook či tablet: Musia však splniť tieto podmienky

Vyše 150 000 žiakov dostane z eurofondov príspevok vo výške 350 eur na nákup notebooku či tabletu s klávesnicou. Nárok naň budú mať všetci prváci stredných škôl a vybrané skupiny žiakov základných a ostatných ročníkov stredných škôl. Celkovo je na projekt vyčlenených 65,4 milióna eur. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Rezort reaguje na čoraz vyššiu potrebu digitálnych zručností v škole i v práci. „Z tohto dôvodu prichádzame s projektom Digitálny žiak, vďaka ktorému sa aj žiaci z chudobnejších rodín budú môcť zapojiť nielen do vyučovania, ale aj do bežného života dnešnej digitálnej doby,“ uviedla Remišová.

Príspevok je určený primárne pre všetkých prvákov stredných škôl

Dôvodom je dosahovanie slabších študijných výsledkov týchto študentov pre dištančnú výučbu počas pandémie COVID-19, ale aj vyššia miera využívania počítača v porovnaní so základnými školami. Podľa Remišovej ide o pilotnú schému. Ak sa osvedčí, rezort by chcel aj v budúcnosti podporovať, aby žiaci pri nástupe do prvého ročníka na strednej škole dostávali digitálne zariadenie.

Nárok na príspevok majú aj ostatní žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálneho slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60 percent mediánu príjmu.

„Primárnym cieľom projektu je vyrovnať štartovacie pozície, zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení a podporiť rovný prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, a to bez ohľadu, z akého socioekonomického prostredia pochádzajú. Aj vďaka tejto pomoci budú žiaci schopní študovať plnohodnotne i z domu, a tiež rozvíjať svoje digitálne zručnosti a uspieť v digitálnej dobe,“ skonštatoval predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Iniciatívu vítajú

Iniciatívu vítajú zástupcovia základných a stredných škôl, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ako aj samosprávy. „Samosprávne kraje budú plne súčinné pri distribúcii týchto zariadení, ako aj pri ďalšej komunikácii na školách,“ povedal predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

Projekt je určený pre 152 000 školákov, celkovo má byť do neho zapojených vyše 3500 škôl a 165 komunitných centier. Všetky informácie k príspevku sú dostupné na webovej stránke digitalnyziak.sk.