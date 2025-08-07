Šťastie sa usmialo hneď na dvoch Slovákov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, stavili len pár eur

Stredajšie žrebovanie v lotérii LOTO 5 z 35 prinieslo napätie a očakávanie medzi mnohými hráčmi. Po piatich žrebovaniach, v ktorých jackpot nepadol, sa napokon podarilo získať výhru vo výške 155 286 eur. Táto suma bude rozdelená medzi dvoch šťastlivcov, ktorí sa môžu tešiť z doteraz druhého najvyššieho jackpotu tohto roka.
Informáciu o výhre zverejnil TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Prvý z výhercov mal šťastie vďaka stávke uzatvorenej na jednom z predajných miest TIPOS v Bratislavskom kraji. Tento hráč vyplnil osem hracích polí za cenu 4 eur.
Druhý z výhercov zaplatil ešte menej
Druhý šťastlivec sa pripojil k hre prostredníctvom stávky uzatvorenej na predajnom mieste v Banskobystrickom kraji. Ten sa rozhodol pre tri stĺpce a súčasne sa zúčastnil aj na doplnkovej hre JOKER, pričom zaplatil len 2 eurá.
Výherné čísla a výška výhry
Obaja výhercovia mali na svojich tiketoch rovnaký výherný tip s číslami 2, 5, 7, 9 a 18, ktoré sa stali výhernými v stredu 6. augusta 2025. Každý z týchto šťastlivcov si tak pripíše na účet 77 643 eur. Tento výherný moment sa zaradil medzi druhú najvyššiu výhru v tomto roku v prvom poradí v hre LOTO 5 z 35. Doteraz najvyšší jackpot v tomto roku padol 30. apríla, keď jeden hráč získal 90 827,44 eura.
Žrebuje sa trikrát v týždni
Hra LOTO 5 z 35 patrí k obľúbeným číselným lotériám na Slovensku, vďaka svojmu malému vkladu a vysokým šanciam na výhru. Cena jedného tipu je iba 0,50 eura, čo z nej robí prístupnú zábavu pre širokú verejnosť. Pravdepodobnosť, že hráč získa výhru v prvom poradí, je približne 1 : 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát týždenne – v stredu, piatok a nedeľu, čo ponúka viacero príležitostí na výhru.
