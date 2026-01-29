Šťastie prialo ďalšiemu Slovákovi: V lotérii vyhral 500 000 eur, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Pol milióna eur za jediný večer.

Niekomu sa v stredu večer dramaticky zmenil život. Jedno vyplnené políčko, šesť správnych čísel a dodatkové číslo rozhodli o tom, že na Slovensku padol prvý jackpot tohto roka. Pol milióna eur mieri k hráčovi z Nitrianskeho kraja.

V prvom ťahu boli vyžrebované čísla 5, 12, 25, 29, 39, 43 a dodatkové číslo 36. Hráč, ktorý túto kombináciu stavil, získal jackpot vo výške 500 000 eur. Výherná stávka bola uzatvorená v Nitrianskom kraji, informuje TV Markíza.

Prvý jackpot v hre LOTO v tomto roku

Ide o vôbec prvý jackpot v hre LOTO v tomto roku, ktorý padol hneď pri minimálnej garantovanej sume. Tá v prvom ťahu predstavuje 500 000 eur, pričom rovnakú pevnú hodnotu má aj výhra v prvom poradí v druhom ťahu bez ohľadu na výšku vkladov.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

LOTO je číselná lotéria, v ktorej hráč tipuje 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Žrebovanie výherných čísel sa uskutočňuje spravidla každú stredu, piatok a nedeľu. Pri každom žrebovaní sa losuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre prvý aj druhý ťah. Cena jedného tipu na jedno stávkové obdobie pre oba ťahy je 1 euro.

Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 10 tipov, výnimkou sú systémové stávky, kde je počet tipov daný zvoleným systémom. Rekordná výhra v lotérii LOTO na Slovensku zatiaľ nebola prekonaná.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
