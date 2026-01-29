Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Piata séria relácie Na nože odštartovala včera a prvou zastávkou bol podnik v okrese Zlaté Moravce. Ranč Bonanza stavia na westernovej atmosfére, jazdeckej škole a vidieckom prostredí. V relácii to miestami vrelo ako na divokom západe, nechýbali ani slzy. Cieľ bol však jasný: zachrániť podnik a dať mu novú tvár. My sme sa boli pozrieť, či sa tento zámer podarilo splniť.
Martina Nováka v najnovšej epizóde okamžite zarazil už samotný pohľad na jedálny lístok. Takzvané „slovenské sushi“, v ktorom nechýbala rukola, sušené paradajky a toastový chlieb, označil bez okolkov za úplný nezmysel. „Väčšia blbosť asi ani nemôže byť,“ nešetril kritikou.
Rozhodli sme sa preto reštauráciu navštíviť osobne a zistiť, či sa menu po zásahoch šéfkuchára skutočne zmenilo. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerá ponuka jedál a ako podnik funguje po úpravách, ktoré mali vrátiť kuchyni jasnejšiu identitu a poriadok.
Ranč Bonanza sa nachádza v obci Skýcov, ktorá je vďaka svojej polohe a prírode obľúbenou destináciou pre turistov, ktorí si chcú vychutnať ticho a oddych od uponáhľaného sveta.
Ako spomínal aj Novák, viditeľnosť podniku je prvá vec, ktorá mu pravdepodobne škodí. Pomerne malá tabuľa pri hlavnej ceste evokuje skôr vstup do industriálnej zóny a je hneď pred odbočkou, my sme ju takmer minuli. Aspoň sme však zistili, že brzdy na aute sú v poriadku. Keď sa ale návštevník vydá správnym smerom, dojem sa rýchlo mení.
Prístupová cesta už pôsobí príjemne a najmä v zimnom období má svoje čaro. Zasnežené kopce, rozľahlé výbehy a kone v okolí vytvárajú pokojnú, takmer tú správnu westernovú atmosféru. Parkovisko má kapacitu pre približne 10 automobilov.
Denné menu takmer žiadne, rovnako ako ľudia
Keďže recenzie na internete spomínali čakanie na jedlo aj hodinu a pol, chceli sme overiť, ako to vyzerá napríklad v piatok v čase obeda. Dorazili sme okolo 13:30 a v reštaurácii sedeli štyria ľudia, obsadené boli teda len dva stoly. Zaparkovať sme preto problém nemali.
Denné menu ponúkalo v čase našej návštevy iba jedinú položku: kuracie stehno na kyslej kapuste a slepačí vývar za 7,90 eura. Napriek obmedzenej ponuke reštaurácia vyzerala pekne a čisto, interiér pôsobil útulne a upravene, takže prvý dojem bol príjemný. Keďže ale reštaurácia kúri len kozubom, tak nám bolo zima, čo trochu kazilo dojem z návštevy.
Prevádzkarka známa zo šou bola rovnako milá ako v televízii a čašníčka tiež pôsobila ústretovo. Najprv sme si objednali kávu a nápoj, čakali sme asi päť minút, takže v tomto prípade sa sťažovať na čakanie rozhodne nedá.
Prekopaný jedálny lístok
Reštaurácia po kritike jedálneho lístka prešla výraznou obmenou. „Vtipné“ slovenské sushi zmizlo a spolu s ním aj krémové rizoto či cestoviny. Nové menu sa tak výrazne priblížilo štýlu klasického ranča.
Polievky ponúkajú tradičnejšie varianty, ako je slepačí vývar, domáca kapustnica alebo fazuľová s údeným mäsom. Hlavné jedlá sa nesú najmä v znamení mäsa, pričom výber zahŕňa kuracie, hovädzie aj bravčové. Podnik má teda konečne jasnú identitu.
Slepačí vývar za 3,90 eura by sme mohli označiť za priemerný. Neurazil, nenadchol.
Na ranči sme si ako hlavné jedlo vybrali presne to, čo k takému miestu patrí. Ochutnali sme steak z pravej hovädzej sviečkovej, doplnený cibuľovou marmeládou, glazovanou mrkvou a klasickými steakovými hranolčekmi.
Ďalej sme si zvolili bravčovú kotletu s pečenými zemiakmi na cesnakovo-medovej mäsovej šťave, na samostatnom tanieri k nej bola servírovaná opečená slanina a cibuľa. A tu sa začali prvé problémy našej návštevy.
