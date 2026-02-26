Správa vyvolala obavy: Kremeľ môže na Ukrajine zinscenovať jadrový incident a následne obviniť Kyjev

Kremeľ by mohol na Ukrajine zinscenovať jadrový alebo rádiologický incident pod falošnou vlajkou a následne z neho obviniť Kyjev. Ako referuje americký Inštitút pre štúdium vojny, Moskva by sa mohla pokúsiť odpútať pozornosť od „neschopnosti ruskej armády“ dosiahnuť stanovené ciele a zároveň oslabiť podporu Západu pre Ukrajinu.
ISW uvádza, že Rusko dlhodobo útočí na ukrajinskú jadrovú energetickú infraštruktúru vrátane elektrární a ich podporných systémov, čím zvyšuje riziko vážnej rádiologickej havárie. Podľa analytikov by Moskva mohla incident spôsobiť úmyselne alebo neúmyselne a následne obviniť Ukrajinu z použitia „špinavej bomby“.
Obvinenia bez dôkazov
Varovanie prišlo po tom, čo ruská zahraničná spravodajská služba bez dôkazov tvrdila, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa pokúšajú dodať Ukrajine jadrovú zbraň alebo „špinavú bombu“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia podporil a označil ich za porušenie medzinárodného práva.
ISW to hodnotí ako koordinovanú informačnú operáciu s cieľom vystupňovať jadrovú rétoriku. Analytici zároveň zdôrazňujú, že Rusko už v minulosti opakovane šírilo tvrdenia o údajnej ukrajinskej „špinavej bombe“, aby ovplyvnilo diskusiu o západnej pomoci Kyjevu alebo vytvorilo zámienku pre vlastné kroky.
Obavy okolo jadrových elektrární
Napriek aktuálnej rétorike ISW naďalej považuje priame použitie jadrovej zbrane Ruskom za nepravdepodobné. Osobitné obavy vyvoláva situácia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ruské sily okupujú od roku 2022. Elektráreň opakovane čelila výpadkom elektriny v dôsledku bojov. Riziko sa týka aj areálu Černobyľskej jadrovej elektrárne, kde ruské jednotky po invázii pôsobili viac než mesiac a kde v minulosti došlo k poškodeniu ochrannej konštrukcie nad zničeným reaktorom.
