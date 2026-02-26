Správa vyvolala obavy: Kremeľ môže na Ukrajine zinscenovať jadrový incident a následne obviniť Kyjev

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Kremeľ by mohol zinscenovať incident.

Kremeľ by mohol na Ukrajine zinscenovať jadrový alebo rádiologický incident pod falošnou vlajkou a následne z neho obviniť Kyjev. Ako referuje americký Inštitút pre štúdium vojny, Moskva by sa mohla pokúsiť odpútať pozornosť od „neschopnosti ruskej armády“ dosiahnuť stanovené ciele a zároveň oslabiť podporu Západu pre Ukrajinu.

ISW uvádza, že Rusko dlhodobo útočí na ukrajinskú jadrovú energetickú infraštruktúru vrátane elektrární a ich podporných systémov, čím zvyšuje riziko vážnej rádiologickej havárie. Podľa analytikov by Moskva mohla incident spôsobiť úmyselne alebo neúmyselne a následne obviniť Ukrajinu z použitia „špinavej bomby“.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko malo oklamať a zneužiť afrických mužov na boj na Ukrajine: Jedenásť z nich sa vrátilo domov
2.
Zastavenie dodávok elektriny ako prvý krok: Fico nevylučuje ďalšie opatrenia, vyjadril sa aj k vstupu Ukrajiny do EÚ
3.
Fico sa bavil s Putinom o zastavení dodávok elektriny: Staršia debata dostáva po kroku vlády nový rozmer
Zobraziť všetky články (1645)

Obvinenia bez dôkazov

Varovanie prišlo po tom, čo ruská zahraničná spravodajská služba bez dôkazov tvrdila, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa pokúšajú dodať Ukrajine jadrovú zbraň alebo „špinavú bombu“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia podporil a označil ich za porušenie medzinárodného práva.

ISW to hodnotí ako koordinovanú informačnú operáciu s cieľom vystupňovať jadrovú rétoriku. Analytici zároveň zdôrazňujú, že Rusko už v minulosti opakovane šírilo tvrdenia o údajnej ukrajinskej „špinavej bombe“, aby ovplyvnilo diskusiu o západnej pomoci Kyjevu alebo vytvorilo zámienku pre vlastné kroky.

Obavy okolo jadrových elektrární

Napriek aktuálnej rétorike ISW naďalej považuje priame použitie jadrovej zbrane Ruskom za nepravdepodobné. Osobitné obavy vyvoláva situácia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ruské sily okupujú od roku 2022. Elektráreň opakovane čelila výpadkom elektriny v dôsledku bojov. Riziko sa týka aj areálu Černobyľskej jadrovej elektrárne, kde ruské jednotky po invázii pôsobili viac než mesiac a kde v minulosti došlo k poškodeniu ochrannej konštrukcie nad zničeným reaktorom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac