Speváčka Zuzana Smatanová prehovorila po náročných dňoch. Toto od nej fanúšikovia nečakali

Pre Zuzanu Smatanovú boli uplynulé dni dôkazom, aký intenzívny vie byť svet koncertov a ciest.
Hudobníčka na svojom Instagrame zhrnula hektický týždeň, ktorý ukázal, aký pestrý, ale aj vyčerpávajúci vie byť život na cestách. Zuzana Smatanová si však napriek únave našla čas podeliť sa o radosť z pripravovanej novinky – knihy s názvom Búdkovo, ku ktorej vzniká aj nová pesnička.
Hudobný kolotoč bez oddychu
„Dni, ktoré nám pripomenuli, aký pestrý, ale aj náročný vie byť muzikantský život… Sobota cesta, Tatry, koncert, hotel, nedeľa cesta, Nové Mesto nad Váhom, koncert, domov, pondelok cesta, Liptovský Mikuláš, skúšky s V. Mertom, hotel, utorok, L. M., zvukovky, generálky, natáčanie koncertov Mosty Gesharim s V. Mertom, cesta domov. Deň doma. Únava. Štvrtok cesta, Orlové, koncert, domov. Piatok, cesta, Kežmarok, koncert, hotel. Sobota cesta domov. Únava,“ napísala speváčka.
V niekoľkých vetách tak vystihla presný rytmus svojho týždňa – neustále presuny, koncerty a málo času na oddych. „Sedem dní, päť koncertov, stovky kilometrov, príliš tvrdé a príliš mäkké hotelové matrace, reštauračná a motelová strava, bolesť chrbta… A nie, nesťažujem sa, lebo vždy je tam „ale“… To ALE je dôležitejšie… Čas s vami sa nám ráta viac,“ doplnila.
