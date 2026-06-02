Simona First prekvapila úprimnosťou: Kedysi mala na homosexualitu tvrdý názor, dnes hovorí o zmene

Niektoré názory si človek nesie z prostredia, v ktorom vyrastal, no časom ich začne prehodnocovať.
Komička Simona First sa otvorene vrátila k obdobiu, ktoré výrazne ovplyvnilo jej pohľad na vieru, školu aj ľudí okolo nej. V podcaste Mimóza prezradila, že niektoré názory, s ktorými kedysi zo školského prostredia odišla, dnes vníma úplne inak. Bez zbytočného prikrášľovania pomenovala, ako ju formovalo prostredie cirkevnej školy a prečo jej cesta k dnešnému uvedomeniu trvala dlhší čas.
Viera podľa nej nemusí byť problém, dôležité je, ako sa podáva
Simona sa netají tým, že samotnú vieru nevníma negatívne. Problém vidí skôr vtedy, keď sa s ňou spájajú postoje, ktoré môžu mladému človeku ublížiť alebo ho nasmerovať k odmietaniu iných ľudí.
„Je to podľa mňa super mať vieru, ale napríklad to, ako to prebieha podľa mňa na tom gymnáziu alebo na tej škole cirkevnej, keď je to v týchto intenciách, si myslím, že to veľmi škodlivé,” povedala komička.
Na toto obdobie sa dnes nepozerá iba ako na osobnú skúsenosť, ale aj cez to, čo v nej podobné postoje zanechali. Sama priznala, že zo školy si odniesla názory, od ktorých sa neskôr musela postupne odkláňať.
