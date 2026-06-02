Nočný masaker na Ukrajine má najmenej 18 mŕtvych: Medzi obeťami sú aj deti, počty nie sú konečné

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Na najmenej 18 stúpol počet obetí ruských útokov, ku ktorým došlo v noci na utorok na Ukrajine, uviedli ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že len v ukrajinskon hlavnom meste prišlo o život šesť ľudí a 6č ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj tri deti vo veku tri, 11 a 17 rokov. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný.

Záchranné práce stále pokračujú

Úrady v priemyselnom meste Dnipro medzitým uviedli, že pri ruskom útoku v noci na utorok zahynulo 12 ľudí a záchranné operácie tam stále prebiehajú.

Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami vrátane balistických, píše AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyzval USA na dodanie ďalších rakiet pre protivzdušnú obranu.

Ruské ozbrojené sily v utorok potvrdili, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pri tom aj hypersonické rakety.

Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že „masívny úder“ s použitím „vysoko presných zbraní“ bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev i v Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny.

Francúzsko odsúdilo útoky

Francúzsko v utorok odsúdilo Rusko za „úplné pohŕdanie“ mierovými snahami. Ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na najnovší masívny útok Moskvy na Ukrajinu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Tieto masívne ruské bombardovania cielené na civilnú populáciu a infraštruktúru opäť raz demonštrujú úplné pohŕdanie Moskvy snahami o dosiahnutie mieru,“ uviedlo francúzske ministerstvo vo svojom vyhlásení. „Tieto cynické útoky znova porušujú medzinárodné humanitárne právo,“ dodal rezort o obvinil Kremeľ zo snahy predĺžiť vojnu.

K útokom sa na sieti X vyjadril aj estónsky prezident Alar Karis, ktorý uviedol, že Rusko naďalej „prináša smrť a ničenie“ ukrajinským mestám. „Tieto útoky opäť dokazujú, že Rusko nerešpektuje ľudský život ani medzinárodné právo,“ napísal.

