Za jedinú noc zabilo jazero 1 800 ľudí: Desaťročia bolo časovanou bombou

21. august 1986 nebol pre obyvateľov dedín v okolí jazera Nyos na severe Kamerunu ničím výnimočný. Starali sa o rodinu, o dobytok, mysleli si, že prežívajú bežný deň. Na ďalší deň ráno sa však už viac nikto z nich neprebudil. Všetci boli mŕtvi.
Zomrel každý a všetko živé v okolí
Ako informuje web IFL Science, Ephriam Che bol jedným z mála preživších. Mal to šťastie, že žil od jazera o kúsok ďalej ako ostatní. Pre Smithsonian Magazine po rokoch popísal hrôzu, ktorú cítil, keď videl všetkých naokolo bez známok života. Všimol si jeden bizarný jav – na mŕtvych telách neboli dokonca ani žiadne muchy. Aj tie boli po smrti.
Rozbehol sa dolu kopcom smerom k domom svojich blížnych, no jediné, čo našiel, bola smrť. Ephriam prišiel o všetkých – o rodičov, súrodencov, bratrancov a sesternice, aj o susedov a priateľov. Príval sĺz nedokázal zastaviť, takú hrôzu by ste nepriali ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi.
Spomenul si, že predchádzajúci večer šiel spať s bolesťou hlavy. V istom momente sa údolím rozniesol podivný dunivý zvuk, ale pripisoval to len blížiacemu sa dažďu. Ráno však vládlo všade absolútne ticho. Žiadne rozhovory medzi ľuďmi, ani vtáčí spev či bzukot hmyzu.
Šli spať a viac sa už nezobudili
Mnoho obyvateľov šlo do postele a ráno sa jednoducho nezobudili. Telá ďalších ležali na prahu ich domovov alebo pri peci. Smrť ich zastihla pri bežných činnostiach. Zmenilo sa aj jazero. Inokedy priezračná modrá voda mala teraz červenkastý nádych. V istom zmysle nastala apokalypsa.
Istý čas nikto netušil, čo mohlo spôsobiť tragédiu takýchto masívnych rozmerov. Málokto veril, že by za tým mohla byť prírodná katastrofa, keď všetko bolo na svojom mieste. Domy nič nezničilo a okolité polia sa stále zelenali. Uvažovalo sa, či všetkých pripravila o život záhadná choroba. Ani to sa však nezdalo ako pravdepodobná príčina. Ďalšia z teórií hovorila, že to možno bol zámerne spáchaný útok nejakou chemikáliou.
K jazeru prichádzali experti z rôznych kútov sveta v snahe prísť na to, čo sa stalo. Vulkanológ sa nazdával, že došlo k erupcii vulkánu, niektoré z obetí totiž mali popáleniny. Nikde však nebolo ani stopy po láve. Nepodarilo sa dokázať ani to, že došlo k erupcii vulkánu pod hladinou jazera.
Nahlásiť chybu v článku