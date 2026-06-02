Za jedinú noc zabilo jazero 1 800 ľudí: Desaťročia bolo časovanou bombou

Foto: Jack Lockwood, USGS, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Celé mesiace sa netušilo, čo mohlo obrovskú tragédiu zapríčiniť.

21. august 1986 nebol pre obyvateľov dedín v okolí jazera Nyos na severe Kamerunu ničím výnimočný. Starali sa o rodinu, o dobytok, mysleli si, že prežívajú bežný deň. Na ďalší deň ráno sa však už viac nikto z nich neprebudil. Všetci boli mŕtvi.

Zomrel každý a všetko živé v okolí

Ako informuje web IFL Science, Ephriam Che bol jedným z mála preživších. Mal to šťastie, že žil od jazera o kúsok ďalej ako ostatní. Pre Smithsonian Magazine po rokoch popísal hrôzu, ktorú cítil, keď videl všetkých naokolo bez známok života. Všimol si jeden bizarný jav – na mŕtvych telách neboli dokonca ani žiadne muchy. Aj tie boli po smrti.

Rozbehol sa dolu kopcom smerom k domom svojich blížnych, no jediné, čo našiel, bola smrť. Ephriam prišiel o všetkých – o rodičov, súrodencov, bratrancov a sesternice, aj o susedov a priateľov. Príval sĺz nedokázal zastaviť, takú hrôzu by ste nepriali ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi.

Spomenul si, že predchádzajúci večer šiel spať s bolesťou hlavy. V istom momente sa údolím rozniesol podivný dunivý zvuk, ale pripisoval to len blížiacemu sa dažďu. Ráno však vládlo všade absolútne ticho. Žiadne rozhovory medzi ľuďmi, ani vtáčí spev či bzukot hmyzu.

Foto: United States Geological Survey, Public domain, via Wikimedia Commons

Šli spať a viac sa už nezobudili

Mnoho obyvateľov šlo do postele a ráno sa jednoducho nezobudili. Telá ďalších ležali na prahu ich domovov alebo pri peci. Smrť ich zastihla pri bežných činnostiach. Zmenilo sa aj jazero. Inokedy priezračná modrá voda mala teraz červenkastý nádych. V istom zmysle nastala apokalypsa.

Istý čas nikto netušil, čo mohlo spôsobiť tragédiu takýchto masívnych rozmerov. Málokto veril, že by za tým mohla byť prírodná katastrofa, keď všetko bolo na svojom mieste. Domy nič nezničilo a okolité polia sa stále zelenali. Uvažovalo sa, či všetkých pripravila o život záhadná choroba. Ani to sa však nezdalo ako pravdepodobná príčina. Ďalšia z teórií hovorila, že to možno bol zámerne spáchaný útok nejakou chemikáliou.

K jazeru prichádzali experti z rôznych kútov sveta v snahe prísť na to, čo sa stalo. Vulkanológ sa nazdával, že došlo k erupcii vulkánu, niektoré z obetí totiž mali popáleniny. Nikde však nebolo ani stopy po láve. Nepodarilo sa dokázať ani to, že došlo k erupcii vulkánu pod hladinou jazera.

Foto: Profimedia

Nešlo o prvý incident

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac