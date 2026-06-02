Beáta Dubasová vydala novú pieseň: Je poslednou spomienkou na výnimočnú osobu

Niektoré piesne nevznikajú len preto, aby pribudli do repertoára. Legendárna speváčka prichádza s novinkou, za ktorou je silný príbeh o láske, dlhoročnom vzťahu aj nečakanej strate človeka, ktorý sa na skladbe podieľal.
Speváčka Beáta Dubasová, ktorá má na konte mnohé známe skladby, vydala novú pieseň Si pre mňa. Ako píše Rádio Košice, na novinke spolupracovala s textárom Mirom Jurikom a hudobníkom Mariánom Brezánim, ktorého náhly odchod dal skladbe oveľa hlbší a osobnejší rozmer.
Text ju oslovil hneď na začiatku
Myšlienka na novú pieseň prišla po rokoch ticha v spolupráci s textárom Mirom Jurikom. Beáte Dubasovej poslal text, pri ktorom veril, že by jej mohol sadnúť. Keď sa neskôr riešilo, kto by ho zhudobnil, voľba prirodzene padla na ich spoločného priateľa Mariána Brezániho.
„Text sa mi páčil a keď sme spolu premýšľali, komu by sme to dali zhudobniť, navrhla som nášho spoločného priateľa Mariána Brezániho. V prípade tejto piesne, mojou jedinou podmienkou bolo, aby nebola pomalá,“ uviedla Beáta k vzniku skladby.
Začiatkom februára sa k speváčke dostala prvá demo nahrávka od Mariána Brezániho. Pieseň vtedy začala dostávať konkrétnu podobu a všetko nasvedčovalo tomu, že pôjde o ďalšiu peknú hudobnú spoluprácu. O pár dní neskôr však prišla smutná správa, ktorá celej skladbe dala úplne iný význam.
