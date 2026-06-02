Ďalší varovný prst pre Slovensko: Európska prokuratúra poslala Bruselu varovanie. Problém vidí v našich zákonoch

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Európska prokuratúra varuje pred dôsledkami slovenských zmien.

Európska prokuratúra (EPPO) v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska komisia (EK) bola EPPO upozornená na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Informuje o tom bruselský spravodajca TASR. V správe sa uvádza, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová v pondelok (1. 6.) adresovala list Európskej komisii v súlade s odôvodneniami 9, 16 a 17 nariadenia EÚ z roku 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Európskej únie (nariadenie o podmienenosti). List je podľa správy EPPO odôvodnený aj podľa článku 14 dohody o spôsoboch spolupráce medzi EK a EPPO.

EPPO upozorňuje na oslabenie ochrany financií EÚ

Dokument zaslaný exekutíve EÚ upozorňuje na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Podľa oznámenia EPPO hlavná európska prokurátorka na základe dôkladnej analýzy novej slovenskej legislatívy dospela k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré „podstatne znižujú účinnú ochranu finančných záujmov EÚ“, ako aj národných finančných záujmov.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Zmeny podľa EPPO obmedzili možnosti štátu

V konkrétnej rovine uvedené legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania, v období medzi obžalobou a konečným odsúdením. V dôsledku toho bola výrazne obmedzená schopnosť zodpovedných orgánov pozastaviť agrodotácie (platby) príjemcom obvineným z trestného činu.

Generálna európska prokurátorka informovala EK, že tieto legislatívne zmeny majú negatívny vplyv na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku. EPPO je nezávislá prokuratúra EÚ so sídlom v Luxemburgu. Je zodpovedná za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby o trestných činoch proti finančným záujmom EÚ.

