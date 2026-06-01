Obľúbeným európskym ostrovom otriasol obrovský výbuch: Tlaková vlna rozbíjala okná

Ostrovom Malta dnes ráno otriasla obrovská explózia. K výbuchu došlo v časti Magħtab na severe hlavného ostrova a bolo ho počuť zrejme na celom území. V okolí niekoľkých stoviek metrov od výbuchu dokonca tlaková vlna porozbíjala okná.
O udalosti informuje miestny spravodajský web Malta Daily. Po výbuchu začal z miesta stúpať veľký mrak dymu. Podľa predbežných informácií sa incident stal v továrni na ohňostroje a výbuchy zábavnej pyrotechniky je vidieť aj na zverejnených videách.
Pri incidente sa ľahko zranili dvaja muži vo veku 67 a 47 rokov, ktorí v čase výbuchu pracovali na neďalekých poliach. Miestna polícia areál aktuálne zabezpečila a vyzýva obyvateľov, aby sa k miestu nepribližovali. Presná príčina explózie je nateraz neznáma.
