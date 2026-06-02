Fico prehral spor s Petrom Bárdym aj Ringierom: Za fotku na obálke knihy žiadal spolu 200-tisíc eur

Premiér Robert Fico neuspel so žalobou proti vydavateľstvu Ringier Slovakia Media, ktoré použilo jeho fotografiu na obálke knihy. Mestský súd Bratislava IV rozhodol, že použitím záberu nebolo zasiahnuté do jeho práv. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Na rozhodnutie upozornili Aktuality. Fico sa v spore domáhal odškodného vo výške 100-tisíc eur od vydavateľstva Ringier Slovakia Media a ďalších 100-tisíc eur žiadal od autora knihy a šéfredaktora portálu Aktuality Petra Bárdyho.
Žalobu voči Bárdymu stiahli ešte pred rozsudkom
Bárdy po rozhodnutí súdu uviedol, že Ficov obhajca David Lindtner ešte pred vyhlásením rozsudku stiahol žalobu smerujúcu priamo voči nemu. Argumentom malo byť to, že nebol tvorcom obálky knihy. Súd uznal argumentáciu vydavateľstva, že fotografia vznikla počas výkonu verejnej funkcie premiéra a nešlo o záber zo súkromia. Ringier mal navyše zabezpečenú licenciu na jej použitie.
Sudkyňa zároveň označila požadovanú finančnú náhradu za prehnane vysokú. Rozhodnutie však zatiaľ nie je konečné a prípad môže pokračovať na odvolacom súde. Podľa Bárdyho sa očakáva, že Lindtner podá odvolanie.
