Nádherné prímorské mesto láka čoraz viac dovolenkárov. Miestni ho odporúčajú navštíviť

Pakoštane ponúka pokojnú dovolenku pri priezračnom mori, ale aj aktívnu dovolenku na bicykli. Miestni tvrdia, že je to každým rokom čoraz obľúbenejšia dovolenková destinácia.
Chorvátsko má dva nové turistické ciele
Nedávno sme vás informovali, že novým turistickým cieľom v Chorvátsku je údajne obec Kalnik, ktorá sa nachádza vo vnútrozemí, teraz však miestni odhalili ďalšiu obľúbenú lokalitu, kde už nájdete aj more.
Ako píše chorvátsky web Croatia Week, podľa miestnych si jedno dalmatínske mestečko medzi Jadranským morom a najväčším chorvátskym jazerom získava čoraz viac návštevníkov. Vyberte sa do Pakoštanu, kde zažijete pokojnú a zároveň dobrodružnú dovolenku.
Deň tu môžete začať kúpaním v krištáľovočistej vode, pokračovať jazdou na bicykli popri najväčšom chorvátskom jazere, ktorým je Vranské jazero, a večer zakončiť skvelou večerou pri počúvaní šumu mora, pretože gastronómia je tu vraj na veľmi vysokej úrovni.
Dve celkom odlišné dovolenky na jednom mieste
Pakoštane nájdete medzi Zadarom a Šibenikom. Čaká tu na vás nielen more, ale aj jazero, ostrovy, história a výnimočná gastronómia, vďaka čomu toto mesto každý rok láka čoraz viac dovolenkárov.
Podľa miestnych tu môžete na jednom mieste zažiť hneď dve celkom odlišné dovolenky. Na jednej strane mesta sa totiž rozprestiera nádherná prímorská krajina a na druhej strane obrovské možnosti turistiky a cyklistiky.
Skvelé je, že mesto Pakoštane nemáme zo Slovenska vôbec ďaleko. Z hlavného mesta sa sem autom dostanete do siedmich hodín. Preto ak túžite po pokojných dňoch na pláži a zároveň aj po aktívnej dovolenke, vyberte sa do Pakoštanu, kde si príde na svoje každý dovolenkár.
