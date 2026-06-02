Nádherné prímorské mesto láka čoraz viac dovolenkárov. Miestni ho odporúčajú navštíviť

Pakoštane, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Na jednom mieste tu zažijete dve celkom odlišné dovolenky.

Pakoštane ponúka pokojnú dovolenku pri priezračnom mori, ale aj aktívnu dovolenku na bicykli. Miestni tvrdia, že je to každým rokom čoraz obľúbenejšia dovolenková destinácia. 

Chorvátsko má dva nové turistické ciele

Nedávno sme vás informovali, že novým turistickým cieľom v Chorvátsku je údajne obec Kalnik, ktorá sa nachádza vo vnútrozemí, teraz však miestni odhalili ďalšiu obľúbenú lokalitu, kde už nájdete aj more.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Nová chorvátska mapa ukáže, či je more na vašej vysnívanej pláži čisté. Niektoré neobstáli dobre
2.
Predpoveď na leto v Chorvátsku: Dovolenkári nemusia byť spokojní, naplní sa scenár, ktorý sa očakával
3.
Našli sme miesto v Chorvátsku, kam sa dostanete úplne zadarmo. Má iba 3 obyvateľov
Zobraziť všetky články (293)

Ako píše chorvátsky web Croatia Week, podľa miestnych si jedno dalmatínske mestečko medzi Jadranským morom a najväčším chorvátskym jazerom získava čoraz viac návštevníkov. Vyberte sa do Pakoštanu, kde zažijete pokojnú a zároveň dobrodružnú dovolenku.

Deň tu môžete začať kúpaním v krištáľovočistej vode, pokračovať jazdou na bicykli popri najväčšom chorvátskom jazere, ktorým je Vranské jazero, a večer zakončiť skvelou večerou pri počúvaní šumu mora, pretože gastronómia je tu vraj na veľmi vysokej úrovni.

Pakoštane, foto: Ing.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dve celkom odlišné dovolenky na jednom mieste

Pakoštane nájdete medzi Zadarom Šibenikom. Čaká tu na vás nielen more, ale aj jazero, ostrovy, história a výnimočná gastronómia, vďaka čomu toto mesto každý rok láka čoraz viac dovolenkárov.

Podľa miestnych tu môžete na jednom mieste zažiť hneď dve celkom odlišné dovolenky. Na jednej strane mesta sa totiž rozprestiera nádherná prímorská krajina a na druhej strane obrovské možnosti turistiky a cyklistiky.

Skvelé je, že mesto Pakoštane nemáme zo Slovenska vôbec ďaleko. Z hlavného mesta sa sem autom dostanete do siedmich hodín. Preto ak túžite po pokojných dňoch na pláži a zároveň aj po aktívnej dovolenke, vyberte sa do Pakoštanu, kde si príde na svoje každý dovolenkár.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac