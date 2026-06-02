Katku Jakeš odrovnala nepríjemná správa od lekárky: Vraj sa má pripraviť na to, že bude nosiť parochňu

Vlasy sú pre mnohé ženy oveľa viac než len súčasť vzhľadu. Sú symbolom identity, sebavedomia aj ženskosti. Práve preto môže ich výraznejšie vypadávanie predstavovať nielen estetický problém, ale aj psychickú záťaž, ktorá zasiahne hlbšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Zmeny na vlasoch si často človek všimne až postupne – a o to viac dokážu prekvapiť a zneistiť, keď sa začnú zhoršovať. Svoje o tom vie aj bývalá profesionálna tanečnica Katka Jakeš, ktorá sa rozhodla otvorene prehovoriť o období, keď si všimla výraznejšie rednutie vlasov.
Rozhodla sa bojovať vlastnou cestou
Namiesto toho, aby túto tému nechala bokom, sa podelila o svoju skúsenosť s fanúšikmi na sociálnej sieti a ukázala, že aj nepríjemné životné situácie môžu byť začiatkom aktívnej zmeny. Ako priznala, všetko sa začalo už v septembri minulého roka, keď si všimla, že jej vlasy začali výraznejšie vypadávať. Návšteva lekárky jej však nepriniesla upokojenie, práve naopak – dostala aj slová, ktoré ju zaskočili.
“V septembri minulého roka som si všimla, že mi začali výraznejšie vypadávať vlasy a jedna doktorka povedala, že sa mám pripraviť na to, že možno raz budem nosiť parochňu. Nebolo ľahké to počuť a popravde som bola aj nahnevaná, že to tak necitlivo povedala bez hĺbkovej diagnostiky,” posťažovala sa Katka.
Spôsob komunikácie ju očividne nahneval. Namiesto paniky sa však rozhodla konať a začala hľadať vlastnú cestu, ako situáciu riešiť. Zvolila komplexný prístup a na riešenie problému išla hneď z viacerých strán. Absolvovala viacero ošetrení a zároveň upravila svoj životný štýl aj starostlivosť o vlasy.
