Skontrolujte si schránky: Nové energošeky už dorazili, niektoré domácnosti dostanú vyššie sumy

Do slovenských schránok už začali prichádzať nové energopoukážky. Viaceré domácnosti pritom môžu zostať zaskočené tým, že suma na šeku je vyššia ako pri prvom kole pomoci. Ministerstvo hospodárstva však upozorňuje, že nejde o zvýšenie príspevku.
Rezort hospodárstva informoval, že po ukončení procesu prehodnocovania nárokov odovzdal údaje Slovenskej pošte, ktorá už zabezpečuje distribúciu energopoukážok. Pomoc sa podľa ministerstva poskytuje bez zmien a pokračuje podľa aktuálne platných pravidiel.
„Proces priebežného prehodnocovania nároku na adresnú energopomoc prebehol v súlade s nastavenými pravidlami a platnou legislatívou. Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien,“ uviedlo ministerstvo. Domácnosti si môžu svoj nárok overiť na stránke energopomoc.sk.
Vyššie šeky majú jednoduché vysvetlenie
Aktuálne energopoukážky pokrývajú obdobie od apríla do augusta 2026. Na rozdiel od prvého kola pomoci tak nejde o tri mesiace, ale rovno o päťmesačné obdobie. Aj preto sú nové šeky vyššie. Ministerstvo zdôraznilo, že nejde o navyšovanie energopomoci, ale len o zohľadnenie dlhšieho obdobia.
„Nejde však o zvyšovanie adresnej energopomoci, ale o zohľadnenie dlhšieho obdobia, za ktoré je pomoc poskytovaná,“ vysvetlil rezort hospodárstva. Dodatočné energopoukážky dostanú aj domácnosti, ktorým v prvom kole nebola pomoc vystavená pre nesprávne alebo neúplné údaje. Ak im nárok nezanikol ani po prehodnotení k 1. máju 2026, dostanú zároveň aj poukážky za ďalšie mesiace.
Niektorí ľudia budú musieť podať novú žiadosť
Ministerstvo zároveň eviduje prípady, keď si domácnosti už vystavenú energopoukážku nestihli vyplatiť v stanovenej lehote. V takýchto situáciách bude možné požiadať o jej opätovné vystavenie na klientskych pracoviskách pre adresnú energopomoc na okresných úradoch.
Energopoukážky prichádzajú poštou na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu. Vyplatiť ich možno na všetkých pobočkách Slovenskej pošty. Platnosť poukážky zostáva 45 dní.
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že energopoukážky sú určené len pre domácnosti využívajúce centrálne zásobovanie teplom a teplou vodou. Pri elektrine a plyne sa pomoc poskytuje priamo cez zvýhodnené ceny vo vyúčtovaniach a faktúrach.
