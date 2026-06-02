Obľúbená Jama levova sa vracia. Sú známe mená investorov novej série

Foto: TV Markíza

Zuzana Veslíková
Môžeme sa tešiť na ďalšie zaujímavé podnikateľské nápady Slovákov.

Na obrazovkách už čoskoro uvidíme 4. sériu šou Jama Levova. Diváci sa môžu opäť tešiť na silné emócie, napínavé vyjednávania, odvážne podnikateľské vízie a investičné rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť životy.

Slovenská verzia svetoznámeho formátu Dragons’ Den si aj vo svojej štvrtej sérii zachová silnú zostavu investorov, ktorá si získala priazeň divákov v predchádzajúcej sezóne. Podnikateľské nápady budú posudzovať Tatiana Ondrejková, Milan Dubec, Igor Rattaj, Separ a Štefan Rosina mladší.

„Jama levova sa stala miestom, kde sa stretávajú odvážne podnikateľské vízie s reálnymi skúsenosťami úspešných investorov. Teší nás, že aj vo štvrtej sérii budeme môcť divákom priniesť autentické príbehy, silné emócie a inšpiratívne nápady, ktoré majú potenciál uspieť nielen na slovenskom trhu. Veľmi si zároveň vážime dôveru investorov, ktorí sa rozhodli pokračovať s nami aj v ďalšej sezóne a byť súčasťou cesty nových podnikateľských talentov,“ cituje tlačová správa slová Silvie Majeskej, programovej riaditeľky skupiny Markíza.

Foto: TV Markíza

O formáte Jama levova

Formát Dragons’ Den, z ktorého Jama levova vychádza, patrí medzi najúspešnejšie podnikateľské televízne formáty sveta. Vznikol v Japonsku pod názvom Money Tigers už koncom 90. rokov a neskôr sa preslávil vo Veľkej Británii a v USA. Jeho autorom a vlastníkom je Nippon TV, pričom celosvetovú distribúciu zabezpečuje Sony Pictures Television. Doteraz bol adaptovaný vo viac ako 40 krajinách sveta.

Za vyše 20 rokov svojej existencie pomohol formát naštartovať stovky úspešných firiem a stal sa symbolom podpory podnikania, inovácií a odvážnych nápadov.

Televízia Markíza prinesie štvrtú sériu obľúbenej podnikateľskej reality šou Jama levova už túto jeseň. Program vzniká v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a jej partnerom Visa, ktorí spoločne podporujú podnikanie, inovácie a nové podnikateľské príležitosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tomáš z Mama, ožeň ma prichádza do novej zoznamovacej šou. Opäť si skúsi nájsť lásku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac