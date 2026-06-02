Obľúbená Jama levova sa vracia. Sú známe mená investorov novej série

Na obrazovkách už čoskoro uvidíme 4. sériu šou Jama Levova. Diváci sa môžu opäť tešiť na silné emócie, napínavé vyjednávania, odvážne podnikateľské vízie a investičné rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť životy.
Slovenská verzia svetoznámeho formátu Dragons’ Den si aj vo svojej štvrtej sérii zachová silnú zostavu investorov, ktorá si získala priazeň divákov v predchádzajúcej sezóne. Podnikateľské nápady budú posudzovať Tatiana Ondrejková, Milan Dubec, Igor Rattaj, Separ a Štefan Rosina mladší.
„Jama levova sa stala miestom, kde sa stretávajú odvážne podnikateľské vízie s reálnymi skúsenosťami úspešných investorov. Teší nás, že aj vo štvrtej sérii budeme môcť divákom priniesť autentické príbehy, silné emócie a inšpiratívne nápady, ktoré majú potenciál uspieť nielen na slovenskom trhu. Veľmi si zároveň vážime dôveru investorov, ktorí sa rozhodli pokračovať s nami aj v ďalšej sezóne a byť súčasťou cesty nových podnikateľských talentov,“ cituje tlačová správa slová Silvie Majeskej, programovej riaditeľky skupiny Markíza.
O formáte Jama levova
Formát Dragons’ Den, z ktorého Jama levova vychádza, patrí medzi najúspešnejšie podnikateľské televízne formáty sveta. Vznikol v Japonsku pod názvom Money Tigers už koncom 90. rokov a neskôr sa preslávil vo Veľkej Británii a v USA. Jeho autorom a vlastníkom je Nippon TV, pričom celosvetovú distribúciu zabezpečuje Sony Pictures Television. Doteraz bol adaptovaný vo viac ako 40 krajinách sveta.
Za vyše 20 rokov svojej existencie pomohol formát naštartovať stovky úspešných firiem a stal sa symbolom podpory podnikania, inovácií a odvážnych nápadov.
Televízia Markíza prinesie štvrtú sériu obľúbenej podnikateľskej reality šou Jama levova už túto jeseň. Program vzniká v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a jej partnerom Visa, ktorí spoločne podporujú podnikanie, inovácie a nové podnikateľské príležitosti.
Nahlásiť chybu v článku