Vláda nepochopila, aká vážna je situácia: Sociálni partneri kritizujú opatrenia, ktorými sa politici chvália

Hoci zamestnávateľské organizácie aj odbory oceňujú niektoré konkrétne kroky v rámci prorastových opatrení, ich celkové hodnotenie je skôr zdržanlivé až kritické. Naprieč podnikateľskými združeniami totiž prevláda názor, že predstavený balík má príliš obmedzený dosah na ekonomiku a neprináša zásadné reformy, ktoré by mohli výraznejšie podporiť hospodársky rast.
Najväčší zamestnávateľskí reprezentanti sa zhodujú, že pozitívnym prvkom je najmä zníženie spotrebnej dane z elektriny pre časť priemyslu a niektoré kroky smerujúce k odbúravaniu administratívnych povinností. Práve vysoké ceny energií a byrokratická záťaž patria medzi problémy, na ktoré podnikatelia upozorňujú dlhodobo.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) pozitívne hodnotí aj zmeny v oblasti preventívnych zdravotných prehliadok. Tým sa však podľa zamestnávateľov zoznam významnejších prínosov prakticky končí.
Transakčnú daň nezrušili
AZZZ upozorňuje, že po viac ako polroku diskusií sa pôvodný zoznam približne 150 návrhov postupne zúžil na 38 opatrení, pričom väčšina z nich neobsahuje konkrétne termíny realizácie ani vyčíslenie ekonomických prínosov. Organizácia zároveň kritizuje absenciu opatrení v oblasti daňovej politiky, predovšetkým zrušenia transakčnej dane. „Sme toho názoru, že ide o absolútne nepochopenie vážnosti situácie v hospodárstve a rozpočte. Zatiaľ vláda nevysiela potrebný impulz, že myslí s plnou vážnosťou citeľne zlepšovať podnikateľské prostredie a podporiť hospodársky rast,“ uviedla asociácia vo svojom stanovisku.
Podobne kriticky hodnotí balík aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Hoci navrhované legislatívne zmeny podporuje, považuje ich rozsah za „absolútne nedostatočný“ a spochybňuje, či môžu mať vôbec merateľný dosah na rast ekonomiky. Podľa RÚZ predstavujú priame finančné úľavy približne tri milióny eur, pričom administratívne úspory sú vyčíslené na približne osem miliónov eur.
V kontexte ekonomiky a konsolidačných opatrení za viac ako sedem miliárd eur ide podľa zamestnávateľov o zanedbateľný efekt. Organizácia preto označuje balík skôr za mierny debyrokratizačný balíček než za skutočný prorastový program.
RÚZ zároveň upozorňuje, že viaceré opatrenia sú formulované veľmi všeobecne a hovoria najmä o budúcom posudzovaní či preskúmavaní možností. Mnohé z nich sa navyše majú realizovať až počas rokov 2027 a 2028. Podľa únie preto existuje riziko, že ekonomika sa reálnych efektov nedočká v čase, keď ich najviac potrebuje.
Zamestnávatelia zároveň pochybujú, či bude mať štát vzhľadom na napätú rozpočtovú situáciu priestor financovať ďalšie prorastové opatrenia, ktoré sú podmienené budúcimi rozpočtovými rokovaniami.
Opatrenia nie sú dostatočné
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) víta predstavenie prvého balíka stabilizačných opatrení, no upozorňuje, že navrhnuté zmeny samy osebe nepredstavujú dostatočný impulz pre rast konkurencieschopnosti, produktivity ani investícií. Podľa asociácie má z desiatich legislatívnych opatrení reálny prorastový potenciál najmä zníženie dane z elektriny pre priemyselné podniky. Ostatné návrhy síce odstraňujú niektoré administratívne bariéry, no významnejší ekonomický efekt podľa nej neprinesú.
Priemysel zároveň upozorňuje, že viaceré dôležité opatrenia, o ktorých sa diskutovalo v predchádzajúcich mesiacoch, sa do finálneho zoznamu vôbec nedostali. Ide napríklad o zjednodušenie zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín či ďalšie opatrenia na zjednodušenie podnikania. APZD zároveň zdôrazňuje, že pre reálnu podporu rastu bude potrebné riešiť najmä daňovo-odvodové zaťaženie práce, zníženie nákladov podnikov a konkurencieschopnosť priemyslu.
Výrazným spoločným motívom vo vyjadreniach podnikateľských organizácií je požiadavka na zásadnejšie daňové reformy. AZZZ, RÚZ aj APZD sa zhodujú, že medzi kľúčovými opatreniami chýba zrušenie transakčnej dane, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, úprava zdaňovania firiem a zjednodušenie systému DPH. Podľa nich práve tieto opatrenia majú potenciál vytvoriť citeľný prorastový impulz a zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenska.
