Na fronte nastal obrat: Rusko už druhý mesiac po sebe prišlo o viac územia, než obsadilo. Ukrajina postupuje

Nina Malovcová
Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala kontrolu nad väčším územím, než stratila. Vyplýva to z analýzy tlačovej agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), píše TASR.

Armáda Ukrajiny získala v priebehu mesiaca 282 štvorcových kilometrov územia. Kyjev tvrdí, že zlepšuje svoju situáciu na rozsiahlych bojiskách na juhu a východe krajiny. Tempo postupu Ruska sa podľa ISW od konca roka 2025 spomaľuje, pričom ho brzdí rastúca efektívnosť ukrajinských útokov dronmi.

Rusko podľa AFP mení taktiku

V apríli stratilo Rusko kontrolu nad územím v rozlohe približne 120 štvorcových kilometrov. Prvý raz tak za uplynulé dva a pol roka stratili ruské jednotky viac územia, ako dobyli. ISW však poznamenal, že ruskí vojaci sa naďalej nachádzajú vo väčšine oblastí, nad ktorými Ukrajina prevzala kontrolu.

AFP v tejto súvislosti objasnila, že ruská armáda pravidelne vysiela malé skupiny vojakov, aby zaujali pozície v blízkosti frontovej línie. Ide o taktiku, cieľom ktorej je pripraviť cestu pre postup väčších jednotiek. V apríli a v máji získala Ukrajina približne 400 štvorcových kilometrov územia. Tieto zisky sú ale podľa AFP naďalej zanedbateľné, pričom predstavujú približne 0,4 percenta z celkového územia kontrolovaného Ruskom.

Kyjev zaznamenal pozitívny trend

Napriek tomu tieto zisky predstavujú pozitívny trend pre Kyjev. „Úspešné ukrajinské útoky dronmi na stredné vzdialenosti a priamo na fronte obmedzujú schopnosť Ruska prepraviť vojakov na frontovú líniu, zásobovať ich a udržiavať pozície na fronte,“ uviedol minulý týždeň ISW.

Väčšinu územných ziskov zaznamenala Ukrajina na východe krajiny v Doneckej oblasti a v južnej Záporožskej oblasti. Rusko okupuje vyše 19 percent územia Ukrajiny, väčšinu ziskov dosiahlo v prvých týždňoch vojny.

