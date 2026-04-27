Špekulantom klepli po prstoch: Slovensko avizuje zmenu pravidiel parkovania, pripravujú ich v EÚ

Nina Malovcová
Slovensko pripravuje systém, ktorý bude fungovať aj v zahraničí.

Slovensko čaká výrazná zmena v parkovaní pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nové pravidlá, ktoré pripravuje Európska únia, majú sprísniť systém a obmedziť zneužívanie parkovacích preukazov, s ktorým sa stretávajú aj slovenské mestá.

Na pripravované zmeny upozornila STVR. Podľa portálu verejnoprávnej televízie sa plánuje digitalizácia preukazov a ich prepojenie s evidenčným číslom vozidla, čo umožní jednoduché elektronické overenie aj v zahraničí.

Preukaz už nebude možné len tak požičať

Jednou z najzásadnejších zmien bude to, že parkovací preukaz sa naviaže na konkrétne vozidlo. To má výrazne obmedziť jeho zneužívanie, ktoré je podľa odborníkov rozšírené. Predseda Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska Peter Bánovec upozorňuje, že ide o dlhodobý problém.

Zmeny sa dotknú všetkých členských štátov. Do konca roka 2029 majú byť súčasné preukazy nahradené novým európskym parkovacím preukazom pre osoby ŤZP. Hovorkyňa rezortu práce Karolína Ducká pre STVR vysvetlila, že digitálna verzia nebude znamenať koniec tej fyzickej. „Aj nový európsky parkovací preukaz pre ŤZP osoby bude potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bol pri kontrole dobre viditeľný,“ priblížila.

Zneužívanie potvrdzujú aj skúsenosti z praxe

Na problém upozorňuje aj predseda Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Jaroslav Šidlo, ktorý hovorí, že hoci presná evidencia neexistuje, realita z parkovísk je jasná.

Digitalizácia by mala priniesť jednoduchšie a rýchlejšie kontroly. Úrady budú vedieť okamžite overiť, či je preukaz použitý oprávnene, čo má obmedziť neoprávnené parkovanie na vyhradených miestach.

