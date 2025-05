Nenápadné bratislavské nákupné centrum hlási nové prevádzky. Obsadí aj prázdny priestor po neúspešnom Galaxy Home

Keď koncom roka 2023 otváralo brány nové nákupné centrum Tehelko, očakávania boli, prirodzene, vysoké. Vyplývali z dobrej lokality, ale tiež z avizovaných nájomcov. Svoju flagship predajňu tu otvorila Coop Jednota, ťahákom mala byť aj konkurencia holandského Actionu.

Po roku a pol môžeme skonštatovať, že cesta nového obchodného komplexu nebola taká jednoduchá, ako sa mohlo zdať. Prvé mesiace boli poznačené nízkou návštevnosťou, ktorá sa podľa kompetentných vlani začala dvíhať. Lákadlom je dnes moderné fitnescentrum, športové obchody či nové gastroprevádzky.

Ako sme vás však ešte začiatkom roka informovali, ranou pre rozbiehajúci sa komplex bol dozaista expresný odchod Galaxy Home. Predajca zmiešaného tovaru si v Bratislave zákazníkov nenašiel a po necelom roku sa s hlavným mestom po veľkých výpredajoch rozlúčil. Prevádzkovateľ bratislavskej predajne Xutao Lin vtedy pre interez povedal, že medzi hlavnými dôvodmi zatvorenia predajne je práve nízka návštevnosť Tehelka, ale tiež silná konkurencia v podobe Actionu.

Ako Lin ďalej poznamenal, problémom mohol byť aj samotný sortiment, ktorý zrejme zákazníkov neprilákal natoľko, aby sa do predajne opakovane vracali.

Pripravujú sa nové prevádzky

My sme sa do shopping centra po nejakom čase vybrali opäť a u zástupcov sme zisťovali, aké novinky pre zákazníkov pripravujú. Faktom je, že Tehelko ani približne rok a pol po otvorení nie je takpovediac v plnej zostave. V priestoroch centra stále nájdeme bannery, ktoré do prázdnych obchodných priestorov lákajú nové značky. Ten azda najväčší zakrýva niekdajšiu predajňu Galaxy Home.

Ako sa nám podarilo zistiť, veľké priestory by mali dostať nové využitie. „V danom priestore vznikne moderné tanečné štúdio s viacerými tanečnými sálami, ktoré rozšíri ponuku voľnočasových aktivít pre našich návštevníkov,“ uviedla pre interez Natália Hercegová, projektová manažérka OC Tehelko. Ako ďalej dodala, cieľom je vytvoriť zaujímavú športovo-nákupnú destináciu.

Okrem toho sa v priestoroch nákupného centra rozvíja aj ponuka gastroprevádzok. Otvorené už majú Pizza Forza, talianska reštaurácia Certo, ale tiež piváreň The Blue Champs. „Dnes sme v rámci OC Tehelko vo fáze rozširovania ponuky našich prevádzok. V dohľadnej dobe plánujeme rozšíriť aj ponuku našich kaviarní,“ dodala Hercegová. Podľa pútača umiestneného nad pripravovanou prevádzkou by kaviareň Štrbské Presso mohol doplniť populárny Keps.

Lekáreň je zatvorená, Coop Jednota hlási zlepšenie

Počas našej návštevy sme si všimli, že aj napriek pokročilej doobednej hodine je v priestoroch tamojšej lekárne tma. Podľa informácie na googli je Lekáreň Apotheka dočasne zatvorená, v podobnom duchu sa niesol aj oznam na jej dverách. „Od 8. februára 2025 je Lekáreň Apotheka z prevádzkových dôvodov dočasne zatvorená,“ uvádza sa v ňom. Zaujímalo nás preto, či sa chystá jej exit.

„Aktuálne sa žiadna z našich prevádzok nechystá opustiť naše obchodné centrum,“ uviedla stručne Hercegová.

Nízku návštevnosť spočiatku kritizovali aj zástupcovia tradičného reťazca Coop Jednota. Ten tu prevádzkuje družstvo Coop Jednota Nové Zámky, ktoré vyčítalo zodpovedným nízku propagáciu nákupného komplexu. Neskôr už však avizovali zlepšenie a vyvrátili špekulácie, podľa ktorých by mohli uvažovať o zatvorení či presune predajne. Ako sa zdá, týmto dohadom je nadobro koniec.

„Sme radi, že môžeme konštatovať stúpajúci trend počtu nákupov v predajni Tempo Supermarket v OC Tehelko. Vývoj je pozitívny a čísla sa blížia k našim predstavám,“ uviedol pre interez Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva Coop Jednota Nové Zámky.