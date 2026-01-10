SpaceX vypustí ďalších 7 500 satelitov: Ide o zlomový krok, služby budú bezprecedentné

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Elon Musk
SpaceX pôvodne požiadal o povolenie takmer na 30 000 satelitov.

Spoločnosť SpaceX technologického miliardára Elona Muska získala v Spojených štátoch povolenie na vypustenie ďalších 7 500 satelitov Starlink druhej generácie. Celkový počet schválených satelitov sa tak zvýšil na 15 000, oznámila v piatok (9. 1.) Federálna komisia pre komunikáciu (FCC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Toto povolenie FCC je rozhodujúcim zlomom, ktorý umožní prístup k službám novej generácie,“ uviedol predseda FCC Brendan Carr. Úrad podľa neho dal SpaceX zelenú na „poskytovanie bezprecedentných satelitných širokopásmových služieb“. Dodatočné satelity majú slúžiť na rozšírenie prístupu k internetu po celom svete a umožniť priame mobilné spojenie mimo USA.

Viac z témy Elon Musk:
1.
Elon Musk navrhuje rozpustenie Európskej únie: Vyhlásil to po tom, ako Európska komisia udelila sieti X pokutu 120 miliónov eur
2.
Elon Musk klamal používateľom, teraz môže otvárať peňaženku: Európska komisia mu udelila obrovskú pokutu
3.
Elon Musk spustil svoju vlastnú Wikipédiu: Tá klasická je podľa neho príliš ľavicovo orientovaná
Zobraziť všetky články (73)

Spoločnosť musí vypustiť a sprevádzkovať polovicu práve schválených satelitov do 1. decembra 2028, zvyšok do decembra 2031. SpaceX pôvodne požiadal o povolenie takmer na 30 000 satelitov. Rozhodnutie o zostávajúcich takmer 15 000 satelitoch FCC odložila. Spoločnosť SpaceX je so svojou sieťou Starlink, ktorá pozostáva približne z 9 400 satelitov, najväčším prevádzkovateľom satelitov na svete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rok 2026 môže byť zlomový: Experti varujú pred katastrofou, nasledujúcich 12 mesiacov bude kľúčových

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac