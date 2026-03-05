Dámsky klub inak, ako ho poznáte: Moderátorky odhalili zákulisie relácie a atmosféru po vypnutí kamier

Foto: Instagram.com/damskyklub_stvr, Reprofoto

Jana Petrejová
Relácia pokračuje aj po skončení vysielania.

Relácia je pre mnohých divákov obľúbeným rituálom – prináša inšpirácie, rozhovory, chutné recepty a osobné príbehy. No pre moderátorky a tvorcov relácie to nie je len jeden okamih počas živého vysielania, ale ide o skutočný kolektívny projekt, ktorý pokračuje aj po zhasnutí kamier a tiež predtým, ako zaznejú prvé slová moderátoriek.

Málokto vie, ako to skutočne vyzerá v zákulisí natáčania obľúbenej relácie, ktorá prirástla k srdcu mnohým divákom. Atmosféra je výnimočná a vzniká priestor pre chvíle, ktoré ostatní bežne nevidia. Za reláciou stojí tím ľudí a ich uvoľnené, veselé a priateľské rozhovory, ktoré presahujú pokyny a veci točiace sa okolo práce. Je to miesto, kde skutočné vzťahy a radosť zo spoločného času získavajú rovnako dôležité miesto ako samotné vysielanie.

Čo sa deje po vysielaní?

Dámsky klub je viac než len pár minút vysielania, keď sú zapnuté kamery. Svedčí o tom video, uverejnené na sociálnej sieti, z ktorého sa divákom prihovárajú moderátorky Soňa Müllerová a Karin Majtánová. Dvojica odhalila zákulisie populárnej relácie a priblížila, že aj po skončení vysielania prichádzajú chvíle, ktoré sú pre nich často tým najpríjemnejším okamihom dňa.

„Práve sme skončili. Martinka, asistentka réžie, povedala, že ďakujem, skončili sme, to znamená, že my sa práve odpájame,“ začala vo videu Karin. Tmavovlásku doplnila Soňa, ktorá dodala, že varili indické špeciality, takže sa už nevedia dočkať, keď si na nich budú môcť pochutnať. Ako zdôraznila, celá relácia je výsledkom spolupráce mnohých ľudí, pričom každý tam má nejakú funkciu. Nasleduje fotenie s hosťami a rozhovor s dramaturgičkou o tom, aká bola relácia a ako by to malo vyzerať nasledujúci deň.

Tím sa venuje bežným úkonom, na ktoré sú zvyknutí, ako je odstraňovanie mikrofónov či príprava štúdia na ďalší deň. Dokonca aj prezutie topánok za pohodlnejšie patrí k tomu, rovnako ako prezlečenie sa do civilu v maskérni. V zákulisí panuje priateľská atmosféra, za čo môžu ľudia, zdieľajúci rovnakú vášeň pre prácu aj vzájomnú pohodu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dámsky klub (@damskyklub_stvr)

Televízna tvorba je tiež o ľuďoch

Život v štúdiu Dámskeho klubu teda rozhodne nekončí po tom, ako zhasnú kamery. Naopak, tam sa začína tá pravá časť dňa, plná vzájomného zdieľania, smiechu, dobrej nálady a jednoduchých ľudských okamihov. A hoci diváci tieto chvíle nevidia, práve ony tvoria silu kolektívu, ktorý stojí za obľúbenou reláciou. Ukazuje to, že televízna tvorba nie je len o kamere a mikrofónoch, ale aj o ľuďoch, ktorí spolu tvoria skutočný tím.

