Brutálny prípad šikany: 12-ročné dievča bili a ťahali za vlasy pre peniaze

Len 12-ročné dievča z Mojmíroviec zažilo nadávky, bitku, kopance a údery päsťami. Partia tínedžerov vo veku od 14 do 19 rokov od neho chcela peniaze.
Ako informujú Noviny, matka maloletej ohlásila incident na polícii. Neznámy páchateľ tiež poškodil auto ženy stojace pred domom. Bitku, ktorú malo dievča zažiť, si aktéri údajne nahrávali na mobil a zavesili ho na sociálne siete.
Partia tínedžerov chcela od dievčaťa peniaze. Keď im od príbuzného doniesla 10 eur, zdalo sa im to málo. Po tom, ako odmietlo zohnať ďalšie peniaze, začala mu partia hrubo nadávať. Dievča ťahali za vlasy, kopali a bili. Utrpelo pomliaždeniny na hlave a na tele. Polícia už začala stíhanie pre prečin výtržníctva.
Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie súvisiace so šikanovaním, pomoc je vždy k dipozícii. Neváhajte ju vyhľadať napríklad na webe sikana.sk.
