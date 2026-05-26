Bombic už pozná závery ústavného súdu: Skonštatoval porušenie jeho práv

Lucia Mužlová
SITA
Ústavný súd skonštatoval porušenie práv Bombica.

Uznesením Najvyššieho súdu SR z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy SR, právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom senát Ústavného súdu SR zložený z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara na neverejnom zasadnutí.

„Najvyšší súd SR je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1 521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa,“ zdôraznil ústavný súd.

Rozsudok nie je právoplatný, pribudlo ďalšie obvinenie

Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Samosudkyňa Eliška Šnajderová mu v tejto súvislosti uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR. Na základe uloženia podmienečného trestu bol obžalovaný zároveň neskôr prepustený z väzby.

Daniel Bombic má od 13. mája na krku ďalšie obvinenie. Bratislavský vyšetrovateľ ho opäť stíha v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej. Pôvodné obvinenie v tomto prípade zrušila Bombicovi na základe paragrafu 363 Generálna prokuratúra. Vyšetrovateľovi totiž vyčítala formálne nedostatky a prikázala mu opäť konať a rozhodnúť.

Ledva ho odsúdili, opäť lieta v problémoch: Bombic má na krku ďalšie obvinenie

Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
