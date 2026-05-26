Bombic už pozná závery ústavného súdu: Skonštatoval porušenie jeho práv

Uznesením Najvyššieho súdu SR z 12. februára, ktorým bol obžalovaný Daniel Bombic ponechaný vo väzbe, bolo porušené jeho základné právo na osobnú slobodu podľa Ústavy SR, právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodol o tom senát Ústavného súdu SR zložený z predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara na neverejnom zasadnutí.
„Najvyšší súd SR je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1 521 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa,“ zdôraznil ústavný súd.
Rozsudok nie je právoplatný, pribudlo ďalšie obvinenie
Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár, je podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo začiatku marca vinný z viacerých skutkov týkajúcich sa extrémizmu. Samosudkyňa Eliška Šnajderová mu v tejto súvislosti uložila trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže voči nemu podali odvolanie prokurátor, ako aj obžalovaný. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd SR. Na základe uloženia podmienečného trestu bol obžalovaný zároveň neskôr prepustený z väzby.
Daniel Bombic má od 13. mája na krku ďalšie obvinenie. Bratislavský vyšetrovateľ ho opäť stíha v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej. Pôvodné obvinenie v tomto prípade zrušila Bombicovi na základe paragrafu 363 Generálna prokuratúra. Vyšetrovateľovi totiž vyčítala formálne nedostatky a prikázala mu opäť konať a rozhodnúť.
