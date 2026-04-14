Ema Müllerová otvorene prehovorila o spoločnom zlozvyku s mamou. Jednu vec pred cestou nedokážu urobiť

Vzťah medzi matkou a dcérou býva jedným z najtichších, no zároveň najsilnejších pút. Nie je vždy dokonalý, no často je tým miestom, kam sa človek vracia – aj keď je ďaleko. V prípade Emy a jej mamy Soni to platí dvojnásobne.
Ich príbeh sa neodohráva len v spoločných chvíľach, ale aj na diaľku. Ema Müllerová si vybrala život mimo Slovenska, vlastnú cestu, ktorá ju zaviedla ďaleko od domova, ako píše Šarm. A práve v tej vzdialenosti sa ukazuje, aké krehké a zároveň pevné dokáže toto spojenie byť. Na jednej strane sloboda a potreba ísť vlastným smerom, na druhej tichá túžba mamy – Soni Müllerovej, mať dcéru častejšie nablízku.
Rodičovská láska na diaľku
Moderátorka Dámskeho klubu nikdy nepatrila medzi rodičov, ktorí by svoje dieťa tlačili do presne nalinajkovaného života. Aj preto nenamietala, keď sa Ema rozhodla pre život vo Francúzsku. Rovnako ako aj jej otec a legendárny spevák Richard Müller, ktorý ju na Slovensko ani zďaleka neženie. “Otec ma nielenže neťahal domov, ale nechcel, aby som sa vrátila. Ty len ostaň v tom Paríži, čo budeš tu?“ citovala Ema otcov postoj.
Naproti tomu je milujúca mama Soňa, ktorá by chcela byť ako každá mama neustále pri svojej dcére. Tá jej vždy nenápadne naznačí, že by ju chcela doma vídať častejšie. “Zakaždým, keď jej poviem čokoľvek, jej rada na tú situáciu je: “Keby si sa častejšie vracala domov, tak…” tlmočila influencerka Ema svoju mamu.
Soňa je priam naplnená radosťou, ak Ema zavíta do Bratislavy. “Ona ma chce mať stále doma a je najšťastnejšia na svete, keď som tu,“ priznala mladá Müllerová a zároveň dodala, že kým sa obe stretnú v hlavnom meste, zvyknú spoznávať nové miesta a chodiť na výlety. Aspoň im tak nebude za sebou smutno a čas, kedy je každá v inej krajine, využijú príjemne.
