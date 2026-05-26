Otrasný prípad, pri ktorom zomrelo dieťa: Okolo krku malo mokrý uterák, zadržali dvoch tínedžerov

Nina Malovcová
TASR
Telo chlapca našli po tom, čo jeden z miestnych rybárov zalarmoval políciu, pretože v oblasti počul detský krik.

Dvoch tínedžerov v pondelok zadržali a umiestnili do policajnej väzby na severozápade Francúzska v súvislosti s vraždou 11-ročného chlapca, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

K ich zadržaniu došlo deň po tom, čo sa našlo telo 11-ročného chlapca s mokrým uterákom uviazaným okolo krku, uviedla prokuratúra. Telo dieťaťa objavili na brehu rieky Vilaine v meste Rennes na severozápade krajiny. V pondelok došlo v mieste bydliska k zadržaniu 16-ročného mladíka, zatiaľ čo 15-ročné dievča zadržali po tom, čo sa samo prihlásilo na polícii, spresnil vo vyhlásení prokurátor mesta Rennes Frédéric Teillet.

Obaja čelia obvineniu z vraždy

„V policajnej väzbe sú momentálne dvaja mladí ľudia, ktorých popoludní v deň incidentu videli na mieste činu spolu s obeťou,“ uviedol Teillet s tým, že obaja zadržaní tínedžeri čelia obvineniu z „vraždy maloletého“. Prokurátor zároveň opravil prvotné informácie a dodal, že obeť mala 11 a nie 12 rokov.

Telo chlapca našli po tom, čo jeden z miestnych rybárov zalarmoval políciu, pretože v oblasti počul detský krik, uviedol pre agentúru AFP policajný zdroj. Potápači v pondelok prehľadávali rieku, zatiaľ čo desiatky policajných vozidiel oblasť uzavreli.

Horúčavy si za uplynulý víkend vyžiadali prvé obete: 28-ročná žena zomrela na následky úpalu

