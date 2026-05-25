Horúčavy si za uplynulý víkend vyžiadali prvé obete: 28-ročná žena zomrela na následky úpalu

V dôsledku úpalu zomrela po športovom podujatí vo francúzskom meste Lyon 28-ročná žena, uviedli v pondelok tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mladá žena prišla o život
Podľa regionálneho denníka Le Progrès ju hospitalizovali v nedeľu po tom, ako sa zúčastnila na náročnom kondičnom behu v treťom najväčšom meste Francúzska. Francúzsko i ďalšie európske krajiny vrátane Británie sužujú od uplynulého víkendu horúčavy, pričom teploty v Lyone dosahujú približne 30 stupňov Celzia. Vysoké teploty zasiahli aj hlavné mesto Paríž, kde v nedeľu počas behu údajne zomrel na infarkt 53-ročný muž.
Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová v tejto súvislosti upozornila, že fyzická aktivita v extrémnych horúčavách si vyžaduje maximálnu opatrnosť, cituje DPA.
