Nový trend mileniálov a generácie Z mnohých ľudí prekvapil. Menia svoje správanie a nie všetkým to vyhovuje

Nie je ničím prekvapivým, že súčasné generácie mladých ľudí presadzujú skôr zdravší životný štýl. Vyberajú si, čo budú jesť, koľko času venujú svojmu telu a zdraviu, a dokonca im záleží aj na tom, ako budú tráviť svoj voľný čas. Ako ale ukázal dávnejší prieskum, to môže byť pomerne veľkým problémom pre hudobné festivaly a rôzne kultúrne podujatia, kde sa podáva alkohol.
Mileniáli a generácia Z totiž naozaj chcú žiť zdravo a namiesto popíjania piva presadzujú skôr „wellbeing“, informoval web Insider. Dokonca sa to už malo aj odraziť na množstve predaného piva na britských festivaloch.
Každý tretí nepije
Podľa prieskumu z roku 2023 medzi tromi tisíckami návštevníkov britského hudobného festivalu Parklife nechcel na podujatí piť každý tretí návštevník. To je nielen pre tento, ale aj pre mnohé ďalšie podobné akcie pomerne veľká rana pod pás. Festivaly a kultúrne podujatia sa totiž musia popasovať aj s ekonomickou krízou a celkovým rastom nákladov. Organizátori sa preto boja, aké veľké budú výpadky tržieb odvetvia, ktorému sa celkom slušne darilo. A to aj vďaka množstvu predaného alkoholu.
Mladí však nielen chcú, ale aj pijú menej alkoholu, čo by sa podľa zakladateľa festivalu Parklife pred zhruba 10 rokmi nestalo.
„Na festivaly sa vždy chodilo preto, aby sa človek absolútne strieskal. Teraz sa nikto nechce nájsť na sociálnych sieťach na videu, ako niekde vracia v kúte. Všetko je dnes o tom, aké oblečenie nosíte, ako vyzeráte a či sa dobre bavíte,“ uviedol zakladateľ festivalu Parklife, Sacha Lord.
Malým festivalom hrozí zánik
Problémom tiež je, že mladí už nechcú navštevovať malé, ale skôr väčšie podujatia pre masy, kde uvidia viac obľúbených interpretov, ktorých poznajú. Je tak dosť možné, že menšie a lacnejšie festivaly zaniknú, pretože nebudú mať byť pre koho organizované. Navyše, malé festivaly tiež zabíjajú stúpajúce náklady a menej predaného alkoholu je pre nich posledným klincom do rakvy. Práve z neho má totiž každé jedno podujatie najviac ziskov.
Samozrejme, zmena v správaní môže prísť, no potrvá dlho. Festivaly – a najmä tie menšie – budú musieť o svojich návštevníkov zabojovať kreatívnejšími spôsobmi než doteraz.
