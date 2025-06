Šokujúce priznanie Jasminy Alagič o svojom bývalom vzťahu, ktorý bol plný drámy. Lásku plnú rozchodov ukončili kukláči

Manželka rapera Rytmusa je známa tým, že svoje fanúšičky ani zďaleka nezanedbáva, práve naopak. Maximálne sa im venuje a považuje ich za svoje kamarátky, ktorým sa môže zdôveriť takmer s čímkoľvek. Často ich vpúšťa do svojho súkromia, pričom majú možnosť nazrieť tiež do jej kolotoča pracovných povinností. Aby sa však viac ľudí dozvedelo o osobnom živote moderátorskej hviezdy, stavila na svoju vlastnú knihu, ktorá je v predaji už niekoľko dní.

Nikto by nečakal, že Jasmina Alagič niekedy vydá svoju vlastnú publikáciu. Neraz mamička Sanela priznala na sociálnej sieti, že jej ľudia často píšu, aká je pre nich inšpirujúca a podrží ich aj v náročnejších chvíľach. To bol práve ten odrazový mostík k napísaniu motivačnej knihy Pošli to ďalej, ktorá je kombináciou moderátorkiných myšlienok, skúseností a zároveň rád, ako prechádzať životom s úsmevom na perách. Jasmina sa otvorila verejnosti aj čo sa týka vzťahov, hlavne jedného, ktorý jej ukvel v pamäti, ako uvádza Koktejl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Nefungujúci vzťah plný rozchodov

V kapitole o láske si totiž zaspomínala na svojho bývalého partnera, s ktorým to však nemala jednoduché. Ich vzťah bol plný hádok, rozchodov a opätovných návratov, až nakoniec život sám rozhodol o ukončení tejto toxickej lásky. „Kedysi sa mi páčili vagabundi. Zbraň za opaskom mi pripadala sexy,“ priznala sa moderátorka relácie Vezmeš si ma v knihe. Zároveň opísala jedného muža a vzťah k nemu, z čoho zrejme ostanú mnohí ako obarení.

Nešlo totiž o žiadne partnerstvo, v ktorom bolo všetko harmonické a pokojné. „Keď som bola veľmi mladá, stretla som muža. Ja som bola tornádo a on veľké zviera, ktorému len stačilo ukázať prstom a všetci skákali ako pískal. Nebudem klamať, to nebezpečenstvo, ktoré k nemu patrilo, ma priťahovalo. Ale uplatňovala som stratégiu: Buď ženou, pre ktorú budú muži umierať a robila som drahoty,“ šokovala svojimi slovami, ktoré dala na papier.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Ako ďalej doplnila, nefungovalo im to spolu, no nemohli byť ani bez seba. „Trvalo to deväť turbulentných rokov. Smiech, vášeň, láska, bolesť, hádky, dráma, zmierenia, opakované rozchody,“ pokračovala Jasmina, ktorá vzápätí vyšla s pravodu von o veľkej dráme, ktorá tento vzťah ukončila. „Túto našu lásku ako z telenovely pokazilo, keď môjho vyvoleného zobrali kukláči. Preskočiť také poleno je možné, ak si Jánošík. Ale vieme, ako nakoniec skončil, takže som sa ani nepokúšala dať to na Jánošíka,“ zdôverila sa a dodala, že koniec tejto zvláštnej lásky neľutuje.

Zlom prišiel, keď sa dala dokopy s Rytmusom