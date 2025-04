Veľká novinka Jasminy Alagič, ktorá všetkých odrovná: Oznámila skvelú správu, toto u moderátorky ešte nikdy nebolo

Ak by niekto potreboval dávku pozitivity, dobrej nálady a milých slov, veľmi veľa pre to spraviť nemusí. Stačí sledovať moderátorku Vezmeš si ma na sociálnej sieti a hneď sa mu zmení pohľad na život. Manželka Rytmusa má totiž jeden výnimočný dar, ktorý v poslednej dobe často ukazuje svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Ihneď dokáže každého rozveseliť a upokojiť ho príjemnými slovami o tom, aký je svet okolo nás krásny. Najnovšie vysvitlo, že jej úsmev, ktorý pravidelne rozdáva a optimistický pohľad na život, budú čoskoro zhmotnené v určitej podobe.

Neraz sa mamička Sanela Jasmina Alagič vyjadrila, že je veľmi vďačná za podpornú komunitu, ktorú má na sociálnej sieti. Svoje skalné fanúšičky často oslovuje a považuje ich za „kamarátky“ a neraz si od nich pýta nejakú radu. Na oplátku im aj ona pomôže v akýchkoľvek oblastiach života. Zásobuje ich jednoduchými receptami z prostredia svojej kuchyne, no to, čo mnohí ocenia, je hlavne jej nekonečná energia a elán do života.

Považuje sa za šťastné dievča

Často vo svojich príbehoch na Instagrame hovorí, aký má nesmierny pocit vďačnosti za všetko, čo v živote má a čo môže prežívať. Pred pár dňami tak spravila opäť a na otázku jedného z fanúšikov, ako sa má, odpovedala jednoznačne.

„Mám sa spokojne, som šťastné dievča, vychutnávam si krásne maličkosti, a že ich teda je. Som ľúbená a ľúbim, náš projekt v televízii má krásny úspech, a to ma nesmierne teší a do toho aj inej práce je viac, ako som snívala. Rodina je zdravá. Mám úprimný okruh ľudí, s ktorými sa máme radi a vzájomne sa o seba staráme, a to je najviac. Mám viac, ako by som si trúfala kedykoľvek predtým priať. Ďakujem,“ uviedla na sociálnej sieti.

Spomínaný projekt Vezmeš si ma by mal byť jej vysnívaným, ktorý si dokonca sama zmanifestovala, ako to povedala minimálne raz v jednom zo svojich starších príbehov na Instagrame. Po niečom podobnom totiž túžila dlhé obdobie. Zdá sa teda, že si moderátorka vie pritiahnuť do života pozitívne veci, po ktorých túži. Nie div, že je šťastná a to šťastie šíri ďalej. Aj preto si ju mnohí fanúšikovia obľúbili a sledovanie jej príbehov je priam pohladením pre dušu.

Svoj postoj k životu chce odovzdať ostatným