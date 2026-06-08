Sociálna poisťovňa adresovala chýbajúce roky v dôchodkových prognózach. Chyba je niekde inde

Hoci je už odosielanie prvých dôchodkových prognóz ukončené a do konca mája ich dostali milióny klientov, stále sú predmetom otázok. Ako sa totiž ukázalo, mnohých ich obsah zmiatol. Niektorým v nich napríklad chýbali údaje, pričom nešlo o chybu Sociálnej poisťovne, ako sme vás informovali v článku.
Po otvorení obálky sa poistenci dozvedeli tri scenáre – optimistický, základný a pesimistický. V prípade, ak si sporia aj v II. pilieri, mali tam uvedenú aj túto sumu. Niektorým poistencom sa však stalo, že namiesto konkrétnej sumy mali v kolónke uvedené „nie je k dispozícii“. To sa napríklad stalo niekomu, kto nezískal a do predpokladaného dôchodkového veku už ani nemôže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
Čo ak údaje chýbali alebo boli nepresné
To je však len jedna zo situácií, ktorá mohla nastať a ktorú adresovala Sociálna poisťovňa, aby sa vyhla nezrovnalostiam. Najnovšie sa na jej webovej stránke venovala mýtom spojeným s dôchodkovými prognózami a odpovedala tak na otázky zmätených poistencov.
Napríklad adresovala situáciu, keď mal niekto v prognóze evidovaných menej období dôchodkového poistenia ako v Elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa vysvetlila, že tieto údaje rozhodne nie sú stratené, no na vine môže byť zamestnávateľ, čo v takomto prípade potrebuje riešiť samotný poistenec.
„Najčastejším dôvodom tohto rozdielu sú chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) od vašich bývalých zamestnávateľov. V minulosti sa tieto doklady zvyčajne predkladali až priamo pri spisovaní žiadosti o dôchodok, čo mohlo predĺžiť schvaľovanie. Teraz vďaka prognóze vidíte nezrovnalosti priebežne a máte čas ich v pokoji vyriešiť,“ objasnila poisťovňa.
Napraviť to môže zamestnávateľ
Odpoveď tiež poskytla na otázku, prečo niekomu môžu chýbať v prognóze odpracované roky napriek tomu, že celý život robil u jedného zamestnávateľa. Dodala: „K uvedenej situácii mohlo dôjsť preto, že váš zamestnávateľ prešiel viacerými organizačnými zmenami, v rámci ktorých došlo k zlúčeniu alebo rozdeleniu zamestnávateľov. Aj keď sa vám zdá, že pracujete stále u jedného zamestnávateľa, z právneho hľadiska sa váš zamestnávateľ zmenil. V týchto špecifických situáciách platili osobitné pravidlá na plnenie evidenčných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, a preto určité obdobie nebolo zohľadnené v dôchodkovej prognóze zaslanej v roku 2026.“
Vysvetlila tiež, že podľa novely zákona o sociálnom poistení majú všetci zamestnávatelia povinnosť zaslať Sociálnej poisťovni v priebehu roka 2026 evidenčné listy dôchodkového poistenia aj za neukončené pracovné vzťahy. Overiť si, či to už daný zamestnávateľ dodržal, môžu ľudia v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok. Uvedené obdobie bude navyše zohľadnené v ďalšej dôchodkovej prognóze, takže sa nemusia báť, že ho neuvidia aj na papieri.
Situácia pri SZČO
Ďalšou skupinou ľudí, ktorým sa mohlo stať, že im údaje úplne nesedeli, boli SZČO, teda živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby. „Môže ísť o situáciu, keď poistenec – SZČO ukončil činnosť, ale za obdobie tejto činnosti nezaplatil poistné na dôchodkové poistenie, a preto nemal obdobie činnosti SZČO uvedené v dôchodkovej prognóze,“ priblížila Sociálna poisťovňa.
Ak poistenie doplatil, no aj tak nemal toto obdobie započítané v dôchodkovej prognóze, jednoducho sa mohlo stať, že sa platba uskutočnila až po spracovaní dôchodkovej prognózy, a tak ho tiež uvidí až v tej ďalšej. Overiť si to však taktiež môže v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok.
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