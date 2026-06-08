Sociálna poisťovňa adresovala chýbajúce roky v dôchodkových prognózach. Chyba je niekde inde

Sociálna poisťovňa a ruky

Foto: TASR - Maroš Černý / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Otázky ohľadom dôchodkových prognóz stále panujú, a tak sa ich Sociálna poisťovňa rozhodla zodpovedať.

Hoci je už odosielanie prvých dôchodkových prognóz ukončené a do konca mája ich dostali milióny klientov, stále sú predmetom otázok. Ako sa totiž ukázalo, mnohých ich obsah zmiatol. Niektorým v nich napríklad chýbali údaje, pričom nešlo o chybu Sociálnej poisťovne, ako sme vás informovali v článku.

Po otvorení obálky sa poistenci dozvedeli tri scenáre – optimistický, základný a pesimistický. V prípade, ak si sporia aj v II. pilieri, mali tam uvedenú aj túto sumu. Niektorým poistencom sa však stalo, že namiesto konkrétnej sumy mali v kolónke uvedené „nie je k dispozícii“. To sa napríklad stalo niekomu, kto nezískal a do predpokladaného dôchodkového veku už ani nemôže získať 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia.

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Čo ak údaje chýbali alebo boli nepresné

To je však len jedna zo situácií, ktorá mohla nastať a ktorú adresovala Sociálna poisťovňa, aby sa vyhla nezrovnalostiam. Najnovšie sa na jej webovej stránke venovala mýtom spojeným s dôchodkovými prognózami a odpovedala tak na otázky zmätených poistencov.

Napríklad adresovala situáciu, keď mal niekto v prognóze evidovaných menej období dôchodkového poistenia ako v Elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa vysvetlila, že tieto údaje rozhodne nie sú stratené, no na vine môže byť zamestnávateľ, čo v takomto prípade potrebuje riešiť samotný poistenec.

Budova Sociálnej poisťovne
Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

„Najčastejším dôvodom tohto rozdielu sú chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) od vašich bývalých zamestnávateľov. V minulosti sa tieto doklady zvyčajne predkladali až priamo pri spisovaní žiadosti o dôchodok, čo mohlo predĺžiť schvaľovanie. Teraz vďaka prognóze vidíte nezrovnalosti priebežne a máte čas ich v pokoji vyriešiť,“ objasnila poisťovňa.

Napraviť to môže zamestnávateľ

Odpoveď tiež poskytla na otázku, prečo niekomu môžu chýbať v prognóze odpracované roky napriek tomu, že celý život robil u jedného zamestnávateľa. Dodala: „K uvedenej situácii mohlo dôjsť preto, že váš zamestnávateľ prešiel viacerými organizačnými zmenami, v rámci ktorých došlo k zlúčeniu alebo rozdeleniu zamestnávateľov. Aj keď sa vám zdá, že pracujete stále u jedného zamestnávateľa, z právneho hľadiska sa váš zamestnávateľ zmenil. V týchto špecifických situáciách platili osobitné pravidlá na plnenie evidenčných povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni, a preto určité obdobie nebolo zohľadnené v dôchodkovej prognóze zaslanej v roku 2026.“

Vysvetlila tiež, že podľa novely zákona o sociálnom poistení majú všetci zamestnávatelia povinnosť zaslať Sociálnej poisťovni v priebehu roka 2026 evidenčné listy dôchodkového poistenia aj za neukončené pracovné vzťahy. Overiť si, či to už daný zamestnávateľ dodržal, môžu ľudia v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok. Uvedené obdobie bude navyše zohľadnené v ďalšej dôchodkovej prognóze, takže sa nemusia báť, že ho neuvidia aj na papieri.

Ruky seniorov
Foto: Pexels

Situácia pri SZČO

Ďalšou skupinou ľudí, ktorým sa mohlo stať, že im údaje úplne nesedeli, boli SZČO, teda živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby. „Môže ísť o situáciu, keď poistenec – SZČO ukončil činnosť, ale za obdobie tejto činnosti nezaplatil poistné na dôchodkové poistenie, a preto nemal obdobie činnosti SZČO uvedené v dôchodkovej prognóze,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Ak poistenie doplatil, no aj tak nemal toto obdobie započítané v dôchodkovej prognóze, jednoducho sa mohlo stať, že sa platba uskutočnila až po spracovaní dôchodkovej prognózy, a tak ho tiež uvidí až v tej ďalšej. Overiť si to však taktiež môže v Elektronickom účte poistenca v časti Príprava na dôchodok.

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