SNS robí prieskum: Národniari sa ľudí pýtajú na spokojnosť s opatreniami, takéto otázky tam nájdete

Slovenská národná strana (SNS) žiada ľudí o vyplnenie prieskumu. Pýta sa napríklad na to, ako hodnotia zavedenie transakčnej dane, ako vnímajú mieru byrokracie v podnikateľskom prostredí, alebo do akej miery sú spokojní so zavedením 5 % DPH na gastro, na ubytovacie služby, či vstup do fitnes zariadení.

„Radi by sme poznali váš názor. Chceme vás požiadať, aby ste si našli chvíľu a vyplnili prieskum, ktorý sa vám zobrazí po načítaní QR kódu. Nezaberie vám to viac ako 5 minút,“ píšu národniari na sociálnej sieti a dodávajú, že výsledky budú pre nich veľkou pomocou pri zlepšovaní prostredia, v ktorom žijeme, športujeme a podnikáme.

Pýtajú sa na svoje nápady

S novým rokom prišla na Slovensko aj vyššia sadzba DPH. Ide o jednu z nosných častí konsolidácie. DPH na úrovni 23 % však neplatí na všetko. Nižšie sadzby v podobe 19 % DPH boli stanovené napríklad na potraviny. Slovenská národná strana pretlačila niekoľko výnimiek – 5 % DPH na gastro, ubytovacie služby a fitnes zariadenia. A práve na spokojnosť s týmito krokmi sa pýta ľudí.

Na Slovensku od roku 2019 fungujú aj rekreačné poukazy, od tohto januára sa však pravidlá ich uplatnenia zmenili. Ide o spôsob, akým podporiť domáci cestovný ruch. Aj na tento svoj nápad sa SNS v prieskume pýta, rovnako ako aj na príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Transakčná daň

Témou posledných mesiacov je aj zavedenie transakčnej dane. Od 1. apríla platia nové pravidlá pre podnikateľov a živnostníkov. Tí hovoria o zbytočnej byrokracii, ničení domáceho podnikania a niektorí dokonca už stihli presunúť svoje aktivity do zahraničia, alebo túto možnosť zvažujú.

Slovenská národná strana, ako jedna z koaličných strán, tiež stojí za jej zavedením. Len niekoľko dní od momentu, kedy začali zmeny platiť, sa však národniari voči nej ohradili. Na sociálnej sieti píšu o tom, že k 30. júnu zrušia transakčnú daň pre živnostníkov a pre spoločnosti s obratom do 100-tisíc eur ju zrušia po 1. júli. „Experimentálne dane sú nebezpečné,“ odkazujú.

V prieskume sa ľudí pýtajú, či by podporili zrušenie transakčnej dane. „Myslím si, že nikto nepochybuje, že to je experimentálna daň, ktorá sa neujala. Môj návrh je skončiť s ňou k 30. júnu alebo k 31. decembru,“ uviedol Andrej Danko na nedávnej tlačovej konferencii.

Dotazník tvoria tiež otázky ohľadom podnikateľského prostredia, byrokracie a pýta sa aj na to, či majú odpovedajúci nejaké pripomienky k opatreniam SNS.