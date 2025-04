Boli sme v SNG: Vchody sú zamknuté, kaviareň nedostupná pre verejnosť. Exzamestnanci ju označili za Šimkovičovej rukojemníka

Bývalí zamestnanci Slovenskej národnej galérie (SNG) upozorňujú na jej katastrofálny stav. Napriek tomu, že budova prešla rekonštrukciou a bola znovuzrodená, inštitúcia má byť rozkladaná zvnútra. K 1. aprílu sa naplnili výpovede desiatok skúsených odborníkov, ďalší svoj odchod chystajú. SNG opustili sponzori, po 12 rokoch odišlo Ex Libris, partneri vypovedali zmluvy a vstup do kaviarne je možný len so vstupenkou. Galéria sa zabarikádovala pred verejnosťou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Podľa bývalých zamestnancov je navyše na pokraji finančného kolapsu. Externisti a dodávatelia nemajú mať vyplatené faktúry a pracovníkom majú meškať mzdy. Interezu to potvrdili viaceré zdroje nezávisle od seba.

Ministerstvo kultúry však tvrdí, že je všetko v poriadku a mzdy odoslali včas, teda dnes. Informácia v galérii je však tak napätá, že zamestnanci pochybujú aj o takýchto samozrejmostiach ako je samotná výplata včas.

Aby sme sa pozreli na to, ako SNG aktuálne funguje a ako to tam vyzerá, vydali sme sa na „obhliadku“. Interez počas návštevy komunikoval s viacerými zdrojmi z prostredia galérie, ktoré však chceli zostať v anonymite. Informácie, ktoré zverejňujeme, sme v maximálnej miere verifikovali. V rámci reportáže zverejňujeme aj ich subjektívne pocity z práce pre SNG pod súčasným vedením, ich obavy a predpoklady budúcich problémov.

Mreže, zatvorené dvere a ticho

Národnú galériu otvárajú vo štvrtok až o 12:00. Krátko predpoludním sme sa vydali jej smerom popri Dunaji, aby sme zistili, že plot na nádvorie je stále uzamknutý. Verejnosť ním mohla prejsť až po otvorení budovy galérie. Po 12:00 teda prechádzame nádvorím k hlavným dverám a míňame tie ostatné na ktorých svietia zelené tabuľky „Pre vstup do galérie použite prosím hlavný vchod!“ oznamujú. Ide o únikové východy, a ako vysvetľuje jeden z bývalých zamestnancov, ich uzatvorenie je v rozpore so zákonom.

Použili sme teda hlavný vchod, i keď sme pôvodne chceli ísť najskôr do kaviarne. Pri hlavných dverách nás zasiahol pohľad na kedysi obľúbené a vždy relatívne živé kníhkupectvo Ex Libris. Tam, kde kedysi priestor vypĺňali knihy, malé spomienkové predmety alebo katalógy SNG, zostali prázdne stoly, ktoré chránia mreže. „Po 12 rokoch Ex Libris v SNG k 31. 3. 2025 končí. Ďakujeme vám za roky priazne a podpory. Vidíme sa v lepších časoch,“ stojí na zelenej tabuľke za mrežami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa K O N C E P T (@koncept.magazin)

Zaskočí nás ticho, ktoré sa galériou ťaživo rozlieva. Nevedno, či za ním stojí sychravé počasie alebo atmosféra, o ktorej posledné mesiace hovoria dnes už bývalí zamestnanci. Kým sa dostaneme ku kúpe lístkov, všimneme si ďalšiu zelenú tabuľku, tentoraz na dverách, ktorými sa dalo prejsť na Hviezdoslavovo námestie alebo vstúpiť z neho do budovy. „Nepoužívať! Len v prípade úniku!“ stojí na upozornení.

Nikto z pracovníkov to nevie vysvetliť. Dvere sú vraj zamknuté od stredy a ani oni nedostali vysvetlenie. Podľa ich slov vždy len „pribudne nejaká tabuľa s novým zákazom“.

Vezmeme si teda lístok, novinári majú prístup do galérie zadarmo. Prejdeme výstavou Plody sváru, ktorú otvorili v decembri minulého roka. Končiť má 18. mája, zatiaľ nie je však jasné, čo ju nahradí. Na oficiálnej stránke SNG totižto nie je uvedené nič o pripravovaných výstavách.

Postupne pokračujeme prakticky prázdnymi chodbami budovy. Natrafíme na školský zájazd, ktorého zloženie je relatívne živé a prechádzku galériou si užíva. Okrem detí však za celý čas náhodne stretneme približne len desať ďalších návštevníkov.

Naše kroky smerujú k výstave Múzeum súčasného umenia, ktorú na sociálnej sieti zviditeľnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Keďže o nej napísala, že si ju ľudia môžu pozrieť len do konca marca, chceli sme sa presvedčiť, či je už zbalená, prípadne, či je časť z nej zbalená. Všetko sa však zdá byť na svojom mieste.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alexander Allan Arce (@bread_with_mak)

Koniec expozície?

Prejdeme teda ďalej, ťaživé ticho sa stupňuje, okrem zamestnancov, ktorí dohliadajú na výstavy, sa okolo nás nemihne ani živá duša. Schádzame dolu niekoľkými schodmi a dostávame sa ku knižnici Kornela a Nade Földváriovcov. Tá je, napriek obavám z toho, že bude zrušená, stále na svojom mieste. „Zatiaľ,“ hovorí zamestnankyňa.

Vedľajší priestor vypĺňa aj Antimúzeum s dielami Júliusa Kollera, ktoré sa má zo SNG vysťahovať do konca apríla. 31. marca, teda v deň, kedy z inštitúcie odišli desiatky odborníkov, sa ľudia zodpovední za zbierku zhodli na tom, že im už nemá kto garantovať, že sú diela v bezpečí, a preto vypovedali spoluprácu. Zatiaľ sa však zdá, že sú všetky diela na mieste.

Čo však nefunguje, je dlhodobá expozícia s názvom Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom. V priestore, kde sa deti majú vzdelávať o umení hravou formou, je prázdno, tma a ticho. Údajne sú problémy s licenciou a chýba lampa. Na webovej stránke nie je k tomu, že by bola expozícia nefunkčná, napísané nič.

Spomenieme si na školský zájazd a veríme, že prišiel do galérie za iným účelom, ako naučiť sa niečo so Škrečkom. S povzdychnutím skúsime pokračovať a naše kroky smerujú k nedávno otvorenej výstave s názvom Vo svojom živle: sklo Zory Palovej. Natrafíme na štyroch návštevníkov, ktorí si s nadšením obzerajú diela jednej z najúspešnejších sklárskych sochárok Slovenska.

Priestor je premyslene pripravený a pred vstupom do miestnosti, kde sú diela vystavené, majú návštevníci možnosť pozrieť si krátky dokument o procese tvorby sklených sôch. Expozícia potrvá do 1. júna. Čo ju nahradí, nie je známe.

Schádzame na najnižšie poschodie a mierime do kaviarne. Tam si od nás pýtajú vstupenku do galérie. Sme presvedčení o tom, že kaviareň bola v minulosti prístupná aj verejnosti, čo nám potvrdia aj pracovníčky. Podľa bývalých zamestnancov je to krok proti nim – aby nemohli len tak vstúpiť do budovy.

Pohľad na Slovenskú národnú galériu je nešťastný. Projekt, na ktorom sa pracovalo viac ako dve desaťročia, sa za osem mesiacov rozpadol. Väčšina výstav zatiaľ funguje a je na svojom mieste. No myšlienka vytvorenia otvoreného priestoru pre verejnosť zhasla.

Nemali byť vyplatené mzdy

„Riskujúc veľké slová, naozaj si myslím, že toto je historická chvíľa, a to nielen pre galériu, ale aj pre našu krajinu,“ uviedla v decembri 2022 pred začiatkom sprístupňovania galérie dnes už bývalá generálna riaditeľka Alexandra Kusá. Dnes sa väčšina zamestnancov, ktorí v SNG pôsobili dlhé roky, zhodne na tom, že je zdevastovaná. To sa podľa nich podarilo za krátky čas a je otázne, či to ešte pôjde napraviť.

Aktuálna situácia je podľa nich tragická a veľmi vážna. Na stoličke šéfa sedí ešte stále poverený generálny riaditeľ Jaroslav Niňaj, od Kusej odvolania v auguste 2024 už tretí štatutár v poradí. Toho by mal čoskoro nahradiť výtvarník Juraj Králik, ktorý vyšiel z výberového konania 8. apríla ako víťaz. Králik mal získať najvyšší počet bodov aj v prvom výberovom konaní, pre konflikt záujmov ho však ministerka nevymenovala. Napriek tomu, že VK malo ešte jednu úspešnú uchádzačku, Ninu Vidovencovú, Šimkovičová protizákonne vyhlásila ďalšie.

Niňaj údajne podľa zdrojov z prostredia galérie aktuálne odmieta čokoľvek podpísať, vrátane predĺženia zmlúv niektorým zo zamestnancov, pretože vraj čaká na príchod nového šéfa galérie. Problémom je však podľa bývalých pracovníkov meškanie výplat. Tie majú zo zákona a podľa zmluvy dostať do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. Zatiaľ im však peniaze nemali prísť. Podľa našich informácií sa niektorí z nich rozhodli riešiť situáciu aj so samotným ministerstvom.

Problém nastal už aj skôr, a to pri vyplácaní stravného. To mali dostať k 1. kalendárnemu dňu v mesiaci. „Stravenky“ však na účtoch údajne pípli až o deň neskôr.

Podľa ministerstva kultúry však mzdy boli uhradené včas. „Výplaty zamestnancom SNG boli uhradené dnes, v riadnom výplatnom termíne,“ napísala pre Interez Petra Bačinská, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR.

Zamestnancom, s ktorými sme v kontakte zatiaľ podľa ich slov neboli doručené. „Máme už informáciu, že boli odoslané dnes, zrejme prídu v najbližších dňoch,“ povedal jeden z nich.

Interez oslovil povereného riaditeľa Niňaja a sekretariát SNG, aby sa k situácii vyjadrili. Do vydania článku sme ich stanovisko nedostali.

Vyčerpaný rozpočet?

Nie sú to „len“ mzdy, s ktorými má mať SNG problém. Galéria má mať vyčerpaný rozpočet. Údajne nevyplatila faktúry externistom, dodávateľom a ani elektrinu. „Tú zatiaľ nevypínajú len preto, že je to štátna inštitúcia,“ píše platforma sng_slobodna s tým, že hrozí aj nenaplnenie kontraktu s ministerstvom školstva, keďže sa rušia školské programy.

Situácia, ktorú opisujú bývalí zamestnanci, môže mať tragický a devastačný dosah nielen na inštitúciu ako takú, ale aj na diela, ktoré sú v nej uložené. Ak by totižto došlo k situácii, kedy bude vypnutá elektrina, prestane fungovať rekuperácia aj klimatizácia. Aj keď má budova záložný generátor, ten by dokázal „ťahať“ len nakrátko. Naplnenie tohto scenára by znamenalo skazu pre zbierky v SNG.

„Jedna rovina je rušenie výstav, veľká časť budovy je prázdna. Nie sú tu odborníci. Tu však už nefunguje ani administratíva a kolabujú základné veci,“ vysvetľuje jedna z bývalých zamestnankýň.

Podľa jej slov SNG nemá pokladníka, čo znamená, že nemá kto rozmieňať peniaze alebo preplácať náklady zamestnancom napríklad na ubytovanie, cesty alebo rôzne drobné nákupy. „Tu nie je človek, ktorý by to spracovával a nie je tu nikto, kto by poslal mzdy. Vyčerpal sa dohodnutý rozpočet na neprimerané čerpanie. To znamená, že galéria dostala peniaze o mesiac skôr a minuli sa. Neviem, čo sa tu bude diať do konca roka,“ upozorňuje.