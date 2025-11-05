Snažila sa to utajiť. Iveta Malachovská robila na začiatku vzťahu nečakanú vec, ktorá mnohých zaskočí

Ich vzťah by im mohol závidieť každý pár. Aj po dlhých rokoch stoja pri sebe a jeden pre druhého sú oporou, na ktorú sa môžu spoľahnúť za každých okolností. Nedávno moderátorka Dámskeho klubu priznala, že zmenila svoj životný štýl, čo spravila nielen pre seba a svoje zdravie, ale tiež pre manžela. Ide o dôkaz vzájomnej lásky, a taktiež ochoty pomôcť.
Keďže má doma chorého manžela, ktorý má sklerózu multiplex, rozhodla sa pustiť s odhodlaním a pevnou vôľou do chudnutia. Fit chce byť nielen pre seba, ale aj pre svoju lásku, aby mu dokázala v prípade núdze pomôcť a postarať sa o neho. Výsledky sa už dostavili, čo si mohli mnohí všimnúť na premiére filmu Nepela, kde sa objavili manželia Malachovskí, ako informovala Báječná žena. Moderátorka doslova žiari, je na nej vidieť spokojnosť a to, že je v skvelej forme.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo robila moderátorka?
Po premiére filmu si to obaja namierili do Paríža, kam zvyknú chodievať. Nie je to však pre nich len také obyčajné miesto, ako prezradila ich dcéra Kristína. Vyšla s pravdou von s jednou pikantériou, ktorá stojí za ich častým cestovaním do francúzskej metropoly. O Paríži sa hovorí, že je to nielen mesto módy, ide tiež o jedno z najromantickejších miest na svete. Potvrdzujú to aj manželia, keďže Iveta Malachovská na začiatku ich vzťahu robila niečo, o čom nikto nevedel. Zamilovaný pár sa to snažil utajiť.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Paríž by tak pokojne mohli premenovať na mesto lásky. „Títo dvaja. Prvýkrát ma zobrali do Paríža, keď som mala 4 roky a vraciame sa sem skoro každý rok, pretože má toto mesto pre nich špeciálny význam,“ uviedla k fotografiám páru zverejneným na Instagrame ich dcéra Kristína. Vzápätí prezradila zaujímavú informáciu, ktorá zrejme mnohých prekvapí.
„Môj ocino tu študoval a moja mama ho sem prišla v roku 1990 navštíviť. Tajne uňho prespávala na malej posteli v internáte Concordia a odvtedy sem chodia snáď každý rok. Buď osláviť výročie, alebo len tak,“ pokračovala o rodičoch, ktorým prirástol Paríž k srdcu. „Každému by som priala takú „love story“, keby ju nemám rovno pod nosom, ani by som neverila, že sa to dá,“ dodala Kristína.
Nahlásiť chybu v článku