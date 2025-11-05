Snažila sa to utajiť. Iveta Malachovská robila na začiatku vzťahu nečakanú vec, ktorá mnohých zaskočí

Foto: Instagram.com/ivetamalachovskaofficial

Jana Petrejová
Prezradila to jej dcéra Kristína.

Ich vzťah by im mohol závidieť každý pár. Aj po dlhých rokoch stoja pri sebe a jeden pre druhého sú oporou, na ktorú sa môžu spoľahnúť za každých okolností. Nedávno moderátorka Dámskeho klubu priznala, že zmenila svoj životný štýl, čo spravila nielen pre seba a svoje zdravie, ale tiež pre manžela. Ide o dôkaz vzájomnej lásky, a taktiež ochoty pomôcť. 

Keďže má doma chorého manžela, ktorý má sklerózu multiplex, rozhodla sa pustiť s odhodlaním a pevnou vôľou do chudnutia. Fit chce byť nielen pre seba, ale aj pre svoju lásku, aby mu dokázala v prípade núdze pomôcť a postarať sa o neho. Výsledky sa už dostavili, čo si mohli mnohí všimnúť na premiére filmu Nepela, kde sa objavili manželia Malachovskí, ako informovala Báječná žena. Moderátorka doslova žiari, je na nej vidieť spokojnosť a to, že je v skvelej forme.

Čo robila moderátorka?

Po premiére filmu si to obaja namierili do Paríža, kam zvyknú chodievať. Nie je to však pre nich len také obyčajné miesto, ako prezradila ich dcéra Kristína. Vyšla s pravdou von s jednou pikantériou, ktorá stojí za ich častým cestovaním do francúzskej metropoly. O Paríži sa hovorí, že je to nielen mesto módy, ide tiež o jedno z najromantickejších miest na svete. Potvrdzujú to aj manželia, keďže Iveta Malachovská na začiatku ich vzťahu robila niečo, o čom nikto nevedel. Zamilovaný pár sa to snažil utajiť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Kika Malachovská (@kika_malach)

Paríž by tak pokojne mohli premenovať na mesto lásky. Títo dvaja. Prvýkrát ma zobrali do Paríža, keď som mala 4 roky a vraciame sa sem skoro každý rok, pretože má toto mesto pre nich špeciálny význam,“ uviedla k fotografiám páru zverejneným na Instagrame ich dcéra Kristína. Vzápätí prezradila zaujímavú informáciu, ktorá zrejme mnohých prekvapí.

„Môj ocino tu študoval a moja mama ho sem prišla v roku 1990 navštíviť. Tajne uňho prespávala na malej posteli v internáte Concordia a odvtedy sem chodia snáď každý rok. Buď osláviť výročie, alebo len tak,“ pokračovala o rodičoch, ktorým prirástol Paríž k srdcu. „Každému by som priala takú „love story“, keby ju nemám rovno pod nosom, ani by som neverila, že sa to dá,“ dodala Kristína.

Ľudia sa zhodli na jednom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac