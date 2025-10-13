Prelomila mlčanie o svojom chudnutí. Iveta Malachovská objasnila, ako to naozaj je, jej reakcia mnohých prekvapí

Obľúbený Dámsky klub je opäť v plnom prúde a svojim diváčkam ponúka mnoho zaujímavých tém a diskusií z rôznych oblastí života. Do štúdia sa vrátila aj známa moderátorka, ktorá na prvý pohľad upútala veľkou zmenou svojho vzhľadu. Viditeľne schudnutá Iveta strhla na seba pozornosť a spustila lavínu reakcií na sociálnych sieťach.
Mnohé diváčky si museli pretierať oči po tom, čo sa Iveta Malachovská so svojou kolegyňou Andreou Chabroňovou opäť ukázali v Dámskom klube. Hneď bolo jasné, že sa niečo zmenilo. Ivetina figúra nadobudla nové kontúry, ostrieľaná moderátorka schudla a vyzerá úžasne.
Odkaz pre hejterov
Kým viacerí jej príjemnej zmene tlieskali a zahrnuli ju obdivom a pochvalnými komentármi, iní len neveriacky krútili hlavami a kládli si otázku, čo za jej chudnutím naozaj je a ako je možné, že sa dopracovala k takej zmene za taký krátky čas. Preto ju obvinili, že si dopomohla chémiou. „Ozempic robí divy,“ vyjadrila sa jedna z diváčok na Instagrame.
Moderátorka však neostala dlho ticho a rozhodla sa uviesť veci na pravú mieru. „Pozdravujem tých, ktorí spochybňujú moje „makanie“. Hodnotíte niekoho, o kom nič neviete, alebo nepoznáte zázemie a to, ako život toho človeka funguje,“ začala Iveta Malachovská vo videu na facebookovom profile Dámskeho klubu a svojim kritikom tak venovala jasný odkaz.
