Smrteľná zrážka pri Trebišove: Starší vodič na mieste zomrel, premávku odkláňajú hliadky

K tragickej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo na obchvate mesta Trebišov, na ceste I/79 pri križovatke s Družstevnou ulicou. Vodič jedného z áut pri nehode na mieste zahynul. „Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa predbežných informácií polície vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov, následkom čoho došlo k zrážke. Polícia uviedla, že v jednom z áut utrpeli tri osoby zranenia predbežne ľahšieho charakteru.
Cesta je uzavretá, zasahovali aj hasiči
„U staršieho vodiča druhého vozidla bol na mieste konštatovaný exitus,“ skonštatovala ďalej. Policajti nehodu dokumentujú a vykonávajú potrebné úkony. K objasneniu presných príčin nehody bol prizvaný znalec z odboru dopravy.
„Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch. Premávka je odkláňaná hliadkami,“ dodala polícia. Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov a zvýšenú opatrnosť v danom úseku. Na mieste zasahovali aj trebišovskí hasiči, ktorých k udalosti vyslali krátko po 9.30 h. Po príchode na miesto zistili, že sa tam nachádza sedem rôzne zranených osôb.
„U jednej z nich príslušníci okamžite začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek sa túto osobu nepodarilo oživiť,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (HaZZ) na sociálnej sieti.
