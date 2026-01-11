PS je pre krajinu stokrát nebezpečnejšie, ako Republika. Smer podľa Fica nemá v rámci spolupráce limity

Slovensko sa musí sústrediť na prorastové opatrenia, prípravu rozpočtu i silné líderstvo. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike.
Odmieta žabomyšie vojny v koalícii, na napäté vzťahy v nej chce reagovať len otázkou, či chcú koaliční partneri dovládnuť. Na problém presúvania množstva zákonov v parlamente zo schôdze na schôdzu reagoval, že prechádzajú všetky dôležité zákony. Smer-SD podľa neho nikoho vopred nevylučuje zo spolupráce, preto si ju vie predstaviť aj s mimoparlamentnou Republikou. Pýta sa, v čom je horšia ako Progresívne Slovensko (PS).
V parlamente prešlo všetko dôležité
„Mám taký pocit, ako keby sa niekedy aj vo vládnej koalícii nechápal význam toho, čo to je suverenita, čo je to silné postavenie Slovenska,“ reagoval Fico na vzťahy v koalícii. Za prioritu považuje prípravu štátneho rozpočtu na ďalší rok, ktorý sa podľa neho bude musieť pripraviť inak. Bude hovoriť s OECD, Európskou komisiou i ratingovými agentúrami o prorastových opatreniach.
Myslí si, že v koalícii budú veci, na ktorých sa technicky nedohodnú, ale aj vzhľadom na vývoj vo svete žiada svojich partnerov, lídra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka a predsedu SNS Andreja Danka, aby sa sústredili na silné líderstvo a stabilitu krajiny.
V parlamente podľa premiéra prešli všetky dôležité návrhy. Spomenul rozpočet či novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku. „Všetky dôležité veci pre chod tohto štátu prechádzajú,“ reagoval premiér. Naznačil, že ak za vyše dva roky neboli ministri schopní predložiť zákony na fungovanie svojich ministerstiev, tak zlyhali. „To najpodstatnejšie bolo už zrealizované,“ myslí si. Neprerokované návrhy zákonov ho nevyrušujú. Avizuje, že tento rok chce absolvovať 13 výjazdových rokovaní vlády.
Fico reagoval aj na slová podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) z rozhovoru pre TASR o tom, že si vie predstaviť spoluprácu Smeru-SD s Republikou.
„Nemáme žiadne limity, pokiaľ ide o spoluprácu,“ skonštatoval šéf Smeru-SD s tým, že vylučovať alebo potvrdzovať akúkoľvek stranu je nezmysel. Karty podľa neho rozdajú ľudia vo voľbách. Nechce strany rozdeľovať na princípe morálky. „O čo je Republika horšia ako Progresívne Slovensko?“ opýtal sa. „Progresívne Slovensko je pre túto krajinu stokrát nebezpečnejšie so svojou liberálnou a neviem akou hlúpou politikou vo vzťahu k tomuto štátu, ako je Republika,“ vyhlásil premiér.
Dohoda o spolupráci v jadrovej energetike
Ako ďalej Fico uviedol, Európsku úniu čakajú pohyby, ktoré by Slovensku mohli výrazne uškodiť, pokiaľ nebude dostatočne pripravené. Jednou z priorít vlády je preto dostatočne silný energetický sektor, ktorý môže štát ovplyvňovať.
„Európska únia je v hroznej kríze, takú krízu, akú prežíva teraz, nikdy neprežívala. A prežijú len tí, ktorí budú silní, buď budú silní z hľadiska ekonomiky, silní z hľadiska armád, alebo tí, ktorí budú mať veľkú silu v oblasti energetiky,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko nikdy nebude silné veľkosťou svojej armády.
Premiér sa v piatok (16. januára) chystá do Washingtonu, kde má byť podpísaná dohoda o spolupráci v jadrovej energetike s USA. Tá by mala podľa neho otvoriť možnosti spolupráce v oblasti modulárnych jadrových reaktorov, ale otvorí dvere aj k prípadnej zmluve o výstavbe nového jadrového zdroja s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach so spoločnosťou Westinghouse.
Fico zopakoval, že pokiaľ by neboli protiruské sankcie, zvažoval by v prvom rade dohodu o výstavbe jadrového reaktora s Ruskom.
Výstavbu nového jadrového bloku mala pôvodne pripraviť spoločnosť JESS, ktorej spoločníkom je okrem slovenskej štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) aj česká skupina ČEZ. Podľa premiéra sa v súčasnosti rokuje o možnom odkúpení 49-percentného podielu ČEZ, aby bol nový jadrový zdroj čisto v štátnych rukách.
